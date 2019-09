Wäre Mario Draghi ein Zauberer, es wäre das Finale seiner Show. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag noch einmal gezeigt, wozu er als Geldpolitiker fähig ist. Das Ergebnis: Banken zahlen künftig noch höhere Strafzinsen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Auch in den Kauf von Anleihen steigt die Zentralbank ab November wieder ein. Das soll der lahmenden Wirtschaft in der Eurozone auf die Sprünge helfen.

Wenn sich Draghi da mal nicht verschätzt. Am Ende könnte seine Politik alles noch viel schlimmer machen.

Dabei sind die die Nebenwirkungen schon jetzt enorm. Die Zinsen für Sparer sind gestrichen. Die Gebühren fürs Bankkonto steigen. War das Sparen einst eine Tugend, eine deutsche noch dazu, wird es nun schon jahrelang nicht mehr ausreichend belohnt. Die Angst, dass nun auch Kleinsparer Strafzinsen zahlen müssen, ist da. Und der Bundespolitik fallen dafür kaum Gegenmaßnahmen ein. Man müsse den Banken verbieten, von Sparern Strafzinsen zu verlangen, schlug CSU-Chef Markus Söder kürzlich vor und erntete Spott und Hohn – so unausgereift war sein Vorschlag.

Sparer leiden in jedem Fall

Denn selbst ein Verbot von Strafzinsen für Sparer würde sie kaum schützen. Zum einen können die Banken schlicht die Gebühren fürs Konto erhöhen und so ebenfalls den Sparer treffen. Zudem belastet Draghis „Dracula-Politik“, wie das Handelsblatt sie bereits nennt, auch andere wichtige Großanleger: Lebensversicherer etwa, über die viele Deutsche Geld fürs Alter zur Seite legen.

Aber auch die Kranken-, die Pflege- und die Rentenversicherung, auf die wir angewiesen sind. Ihr System funktioniert nur, weil sie Gelder der Versicherten anlegen und dafür Zinsen kassieren. Schon jetzt aber wissen die Lebensversicherer nicht mehr, wie sie die Summen aufbringen sollen, die sie ihren Kunden vor Jahren garantiert haben. Die Sozialversicherungsträger und damit uns alle kostet die EZB-Politik bereits Millionen.

Und wozu das Ganze? Wäre am Ende der Euro sicher, die Wirtschaft stabil, dann könnte man diesen hohen Preis noch hinnehmen. Doch für Stabilität sorgt Draghis Vorgehen nicht – im Gegenteil. Draghi hofft, dass die Banken das Geld, das durch die Anleihekäufe in Umlauf kommt, als Kredite an Unternehmen weiterreichen. Dabei können Firmen sich schon jetzt so günstig wie nie verschulden. In der Folge werden durch dieses billige Geld vor allem im Süden Europas Unternehmen am Leben gehalten, die unter normalen Umständen längst pleite wären. Von Zombie-Firmen ist bereits die Rede, kein Wunder bei Draghis Dracula-Politik.

Draghi macht den Job der Politik - schon wieder

Mindestens ebenso fatal ist, dass der EZB-Chef die Regierungen der Mitgliedstaaten damit wieder ein Stück weit aus ihrer Pflicht entlässt. Denn sie sind es, die angesichts der Rezessionsgefahr jetzt aktiv werden müssten. Die Konjunkturprogramme auflegen und die Firmen entlasten sollten. Das ist ihr Job – nicht der des EZB-Präsidenten. Doch er übernimmt ihn wie selbstverständlich, indem er Kredite noch günstiger macht, als sie ohnehin schon sind.

Wer nun sagt: Draghi geht doch eh bald in Rente, der dürfte im Oktober herb enttäuscht werden. Seine Nachfolgerin, die frühere IWF-Chefin Christine Lagarde, hat bereits in Aussicht gestellt, ebenfalls wenn nötig innovative Wege in der Geldpolitik gehen zu wollen. Die Show ist vorbei, die EZB entzaubert.