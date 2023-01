Tagesspiegel Plus Sushi, Salat und Coffee to go : Gastronomen hadern mit der Mehrweggeschirr-Pflicht

Ab 2023 müssen alle Getränke und Speisen in Einwegplastik auch im Mehrwegbehälter angeboten werden. Viele Betriebe haben eigene Systeme entwickelt. Das erschwert die Rückgabe.