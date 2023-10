Teure Energie Wann sinken durch den Ausbau der Erneuerbaren die Strompreise?

Der Betrieb von Gas- und Kohlekraftwerken ist teuer. Wind und Sonne dagegen haben diese hohen Kosten nicht. Schreitet der Ausbau der Erneuerbaren Energien voran, sollte die Stromproduktion demnach günstiger werden. Doch wann wird es soweit sein?

Preisschwankungen auf dem Strommarkt werden bleiben

Tobias Federico ist Geschäftsführer des Analysehauses Energy Brainpool in Berlin. Er meint: Preissenkungen werden erst 2027 spürbar. Ob diese dann auch beim Endkunden ankommen, ist nicht gesagt.

Nach den Plänen der Bundesregierung bis zum Jahr 2030 werden wir auf den Großhandelsmärkten erste Preissenkungen im Jahr 2027 signifikant merken. Leider werden aber durch den Ausstieg aus der Stein- und Braunkohle die Strompreise wieder leicht ansteigen. Dabei macht sich der „Wintereffekt“ bemerkbar. Denn im Sommer werden wir durch die PV-Panele eine hohe Einspeisung haben, die zwar die Sommerpreise drücken werden, aber im Winter fehlt deren Einspeisung.

Da die Windenergie noch nicht so schnell ausgebaut wird, werden wir in den Jahren 2029 und 2030 die vom Netz gehenden Kohlekraftwerke preislich merken. Aber durch den Ausbau der Speichertechnologien und einer Wasserstoffwirtschaft in den 30er Jahren werden dann bis zum Ende der Dekade die Großhandelsmarktpreise durch den verstärken Ausbau der erneuerbaren Energie sinken. Ob dieser Effekt dann bei den Endkunden ankommt, hängt jedoch von den weiteren Preiskomponenten ab, insbesondere die Netzentgelte, die Umlagen und sonstige Steuern.

Verbraucher profitieren nicht immer von günstigeren Großhandelspreisen

Claudia Kemfert ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW Berlin. Sie sagt: Der Ausbau erneuerbarer Energien wird den Strompreis senken. Gleichzeitig aber werden Netzentgelte steigen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien senkt die Strompreise an der Börse. Diese können und sollten an die Stromkund*innen weitergegeben werden. Dies geschieht leider nicht immer. Insbesondere in der jüngsten Krise wurden hohe Margen und damit Mitnahmeeffekte durch üppige Gewinne der Stromanbieter generiert – zulasten der Stromkunden.

Der Strompreis setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Steuern, Abgaben und Netzentgelte machen knapp 60 Prozent des Strompreises aus. Insbesondere die Netzentgelte werden im Zuge der Energiewende weiter steigen, auch werden weitere Energiesystemleistungen wie Speicher ebenso eingepreist werden.

Schon heute profitieren viele Kund*innen von der Herstellung preiswerter erneuerbarer Energie aus eigenen Solar- und Windanlagen, entweder durch Mieterstrommodelle oder aber Bürgerenergien oder anderen Beteiligungsformen. Industrien können sich mittels direkter Lieferverträge (PPAs) preiswerte Tarife sichern. Es sollte aber nicht nur um niedrige Preise, sondern niedrige Kosten gehen. Kosten sinken vor allem durch niedrigen Verbrauch. Es sollte daher immer vielmehr darum gehen, dass Energie sparsam eingesetzt wird.

Für einen schnelleren Ausbau braucht es weniger Bürokratisierung

Philipp Godron ist Programmleiter Strom bei Agora Energiewende. Er sagt: Schon jetzt sinken die Strompreise deutlich, sobald die Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie hoch ist.

Besonders in Zeiten hoher Einspeisung von Wind- oder Sonnenenergie sinken die Strompreise im Großhandel schon heute deutlich. 2022 war die strompreissenkende Wirkung von Erneuerbaren besonders stark – ohne die Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen hätten sehr teure Gaskraftwerke häufiger laufen müssen und den Strompreis weiter in die Höhe getrieben. Auch an den Terminmärkten zeichnet sich der strompreissenkende Effekt ab: Ab 2027 liegen die Terminpreise unter den erwarteten Einsatzkosten der effizientesten Gaskraftwerke. Dahinter steckt die Erwartung, dass der Erneuerbaren-Ausbau weiter voranschreitet.

Damit der Ausbau vorangeht, müssen Bund, Länder und Kommunen schnell die Entbürokratisierung vorantreiben – etwa für Mieterstrommodelle bei Solaranlagen oder Transportgenehmigungen für Windräder. Auch brauchen wir intelligente Marktsignale, damit flexible Kund:innen in Industrie, Gewerbe und Haushalt ihren Verbrauch in Zeiten mit günstigem Strom verlagern. Davon profitieren dann alle Verbraucher:innen.