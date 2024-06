Trade Republic Wie der Neobroker seine Service-Probleme lösen will

Michael Pfeifer ist verzweifelt. Seit Tagen kontaktiert er den Kundenservice des Neobrokers Trade Republic. Nach dem Verkauf von Nvidia-Aktien habe ihm Trade Republic rund 12.000 Euro zu viel an Kapitalertragsteuern abgezogen, sagte Pfeifer dem „Handelsblatt“. Doch der Kundenservice reagiere entweder gar nicht oder reagiert mit Standard-Antworten, die Pfeifer nicht weiterhelfen.

So antwortet ihm etwa der Kundenservice mit einer E-Mail: Aufgrund von Besonderheiten des Steuerrechts könne es „bei ausgewählten Einzelgeschäften vorübergehend zu fehlerhaften Besteuerungen kommen.“ Und weist darauf hin: „In der Regel korrigieren wir diese Probleme innerhalb weniger Tage.“ Doch passiert sei bislang nichts, klagt der Betroffene.

So wie Pfeifer, der in Wirklichkeit anders heißt, geht es seit Wochen auch zahlreichen anderen Kunden. Über den unzureichenden Kundenservice haben sie sich nicht nur auf Bewertungsplattformen im Internet beschwert, sondern auch bei der Finanzaufsicht Bafin. Diese geht dem Thema nun nach.

Trade Republic: „Mehrere Hundert Mitarbeiter“ für den Kundenservice

Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker räumt im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ Fehler ein – und kündigt eine grundlegende Neuaufstellung an.

„Wir haben vor einem Jahr erkannt, dass unser aktuelles Geschäft mit Produkten in mehreren europäischen Ländern und mehreren Millionen Kunden nicht mehr zu unserer Aufstellung im Kundenservice passt“, sagte er. Deshalb arbeite die Firma an einem neuen Set-up.

Bislang war der Kundenservice in der eigenen Service-Tochtergesellschaft in Berlin gebündelt. Künftig werde das Fintech den Kundensupport auf drei Servicecenter an drei verschiedenen Standorten in Europa verteilen. Damit wolle das Unternehmen dem Wachstum und der steigenden Anzahl an Kundenanfragen Rechnung tragen. „Mehrere Hundert Mitarbeiter“, so der Plan, werde Trade Republic dann in den drei Zentren beschäftigen.

„Wir haben bei unseren externen Servicepartnern in den vergangenen Wochen viele neue Mitarbeiter eingearbeitet, um die große Anzahl an Kundenanfragen zu lösen“, erklärt Hecker. Doch er muss die Erwartungen auch sogleich dämpfen: Es werde Zeit brauchen, bis alle neuen Prozesse perfekt seien. Das Unternehmen werde aber „jeden Tag ein bisschen besser“.

Trade Republic: Eigenes Softwaretool entwickelt

Die eigene Service-Tochtergesellschaft, in der Finanzkreisen zufolge bislang 60 bis 70 Mitarbeiter beschäftigt waren, wurde hingegen geschlossen. 50 von ihnen müssten das Unternehmen Insidern zufolge verlassen. Die anderen Beschäftigten sollten sogenannte Expertenstellen in der Bank übernehmen. Insgesamt beschäftigt Trade Republic mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Hecker will nach eigenem Bekunden dafür sorgen, dass Kunden künftig seltener mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. „Zuerst setzen wir auf Prävention, damit Probleme erst gar nicht auftreten“, sagte er. Wenn es zu Problemen komme, müsse die eigene App so gut sein, dass die meisten Kunden ihre Probleme dort selbst lösen könnten.

Dafür wolle das Unternehmen mehr „Self-Service Tools“ in die App integrieren, kündigte Hecker an. „Unser Ziel ist, dass unsere Kunden mehr als die Hälfte aller Anfragen in der App selbst lösen können.“

Wenn ein Kunde darüber hinaus noch Hilfe benötige, lande er bei einem Mitarbeiter in einem externen Servicecenter, erklärte Hecker. Könne dieser das Problem nicht lösen, gebe er den Fall weiter an ein Expertenteam innerhalb der Bank. Dies soll sich vor allem um komplexere Fälle kümmern.

Auch bessere Technik soll helfen. „Wir arbeiten seit vielen Monaten an einem eigenen Softwaretool, damit unsere Servicemitarbeiter Kundenanfragen schneller lösen können“, sagte Hecker. So könne mittels künstlicher Intelligenz (KI) auf Kundendaten zugegriffen werden, etwa um das Portfolio automatisiert zu durchsuchen.

Versprechen: „Alle Steuern werden korrekt berechnet“

„Die Servicemitarbeiter erhalten auf Basis der Daten in sehr kurzer Zeit Antwortvorschläge von der KI“, erläutert Hecker. Sie könnten dann entscheiden, ob die Antwort passend ist. „Das Tool wird somit immer besser und kann Kundenanfragen noch zielgerichteter beantworten.“

Probleme wie die von Michael Pfeifer sollen so künftig verhindert werden. Hecker wollte sich zum konkreten Fall nicht äußern, aber versprach: „Alle Steuern werden korrekt berechnet.“ Im Wertpapiergeschäft könne es aber immer zu Steueroptimierungen kommen, die erst im Nachgang durchgeführt werden.

Das sei nicht nur bei Trade Republic so. „Individuelle Kundenanfragen dazu werden kurzfristig bearbeitet“, sagte Hecker. „Keinem Kunden wird dadurch ein Schaden entstehen.“

Zuletzt sorgten bei Trade-Republic-Kunden vor allem zu spät gezahlte Dividenden für Aufregung. Mittlerweile schreiben viele Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien jedoch, dass sie die Dividenden inzwischen erhalten haben. „Wir müssen diese Fälle künftig transparenter kommunizieren“, sagte Hecker. „Das haben wir unterschätzt und werden daraus lernen.“

Für Verwirrung bei vielen Kunden hatte ein vermeintliches Service-Telefon von Trade Republic gesorgt. Wer die Rufnummer wählte, die in vielen Onlineforen kursierte, hörte direkt die Bandansage, dass der Telefonservice aufgrund vieler neuer Kunden vorübergehend deaktiviert wurde. „Wir planen, das Telefon so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, können dir aber momentan noch kein konkretes Datum nennen“, hieß es weiter.

Diese Ansage war jedoch offensichtlich nicht korrekt. Nach Angaben von Trade Republic hat es nie einen Telefonsupport gegeben – und das Unternehmen plant auch nicht, einen solchen einzuführen.

„Die oft genannte Rufnummer haben wir vor etwa fünf Jahren als Telefonnummer für Presseanfragen freigeschaltet – kurz darauf aber auch schon die Bandansage hinterlegt“, sagte Hecker. „Das haben wir nun korrigiert und die Telefonnummer abgeschaltet.“

Dieser Artikel erschien zuerst im „Handelsblatt“.