Transaktion und Investitionsvereinbarung Adnoc will Angebot für Covestro erhöhen

In die Übernahmegespräche zwischen dem arabischen Ölkonzern Adnoc und dem Kunststoffhersteller Covestro kommt Bewegung. Der Aufsichtsrat des Leverkusener Unternehmens habe am Montag beschlossen, mit Adnoc in konkrete Verhandlungen über eine mögliche Transaktion und über eine Investitionsvereinbarung einzutreten, teilte das Unternehmen mit.