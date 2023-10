Trotz rückläufiger Ausbildungszahlen Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Berufen

Trotz einer rückläufigen Zahl an Auszubildenden in den vergangenen zehn Jahren haben die neu besetzten Stellen für Berufe mit umweltfreundlichen Tätigkeiten zugenommen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

Zu solchen Berufen gehören etwa Jobs in der regenerativen Energie- und Umweltschutztechnik, in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, aber auch Dachdecker und Schornsteinfegerinnen.

Der Studie zufolge war die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse für Berufe mit sogenannten Green Skills 2021 um rund 14 Prozent höher als noch 2013.

Demgegenüber waren es bei den Berufen mit sogenannten Brown Skills – also solchen mit potenziell umwelt- oder klimaschädlichen Tätigkeitsinhalten – 15 Prozent weniger als im Jahr 2013. Dazu gehören etwa Jobs in der Kunststoff- und Baustoffherstellung.

Die positive Entwicklung der Zahlen in Berufen mit Green Skills lege nahe, „dass das „Greening“ von Ausbildungsberufen auch deren Attraktivität erhöhen kann“, ordnete Markus Janser vom IAB die Ergebnisse ein.

„Aus- und Weiterbildungsinhalte aller Berufe – insbesondere die von Berufen mit Brown Skills – sollten daher kontinuierlich angepasst werden, um Auszubildende auf ökologisch nachhaltigere Tätigkeiten vorzubereiten.“ (AFP)