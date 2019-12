Inmitten des Handelsstreits mit China und der EU hat US-Präsident Donald Trump überraschend die baldige Wiedereinführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe aus Brasilien und Argentinien angekündigt.

Die beiden Länder hätten eine massive Abwertung ihrer Währungen vorgenommen und das sei für US-Landwirte nicht gut, twitterte Trump am Montag. „Deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung die Zölle auf allen Stahl und Aluminium wiederherstellen, die aus diesen Ländern in die USA verschifft werden.“ Details nannte der US-Präsident nicht. An den Aktienmärkten sackten die Kurse in der Folge ab.

Vertreter aus dem US-Handelsministerium waren zunächst für klärende Fragen zu dem Thema nicht zu erreichen.

Der argentinische Produktions-Minister Dante Sica erklärte in einer ersten Reaktion, Trumps Ankündigung komme unerwartet. Er werde nun Gespräche mit seinen US-Amtskollegen suchen.

Bosonaro will Trump anrufen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sagte einem örtlichen Radiosender, er werde Trump anrufen, sodass der US-Präsident Brasilien nicht bestrafe. Bolsonaro hatte sich in der Vergangenheit um engere Verbindungen mit den USA bemüht.

Der deutsche Aktienmarkt gab seine Gewinne aus dem frühen Handel komplett wieder ab, der Dax lag am Nachmittag 0,7 Prozent im Minus. Die Anleger seien beunruhigt über die Bereitschaft Trumps, Zölle einzuführen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. „Sie fragen sich jetzt, ob er tatsächlich bereit ist, die bereits bestehenden Strafzölle gegen China zurückzunehmen.“

Mehr zum Thema Trumps Strafzölle gegen China Die Zeche zahlt der Konsument

Trumps Handelspolitik sorgt immer wieder für Unruhe in anderen Märkten. (Reuters)