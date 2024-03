Untersuchung der Stiftung Warentest Gute Hautpflege muss nicht teuer sein

Gute Pflege für die Haut muss einer Untersuchung der Stiftung Warentest nicht teuer sein: Der aktuelle Test mit 14 Feuchtigkeitscremes zeige, dass die Auswahl an guten Produkten groß ist und die günstigsten Anbieter den teuersten „insgesamt sogar überlegen“ sind, wie die Stiftung Warentest am Montag in Berlin mitteilte. Bei höherpreisigen Cremes kritisierten die Warentester die teilweise überdimensionierten Verpackungsgrößen.

Die Preisunterschiede im Test waren enorm: Während 50 Milliliter Creme bei Lidl 1,65 Euro kosteten, waren es beim teuersten Produkt von Lancôme 60 Euro für die gleiche Menge.

Das Fazit zur Qualität fällt insgesamt „erfreulich“ aus, so die Warentester. Elf Cremes erreichten die Note „gut“, drei schlossen mit „befriedigend“ ab. Alle fünf untersuchten Naturkosmetik-Cremes erhielten als Gesamtnote ein „gut“. Bei den Discountern Rossmann und dm kosten sie weniger als drei Euro.

Bei der wichtigsten Testkategorie, der Feuchtigkeitsanreicherung, war das Ergebnis sogar noch besser. Der Testsieger von Neutrogena erhielt die Note „sehr gut“, zwölf weitere Produkte bekamen ein „gut“. Nur die letztplatzierte Creme schloss diese Kategorie mit einem „befriedigend“ ab.

Zwei höherpreisige Produkte kritisierten die Warentester für ihre „Mogelpackungen“. Sie täuschten mehr Inhalt vor als tatsächlich enthalten, was zu einer mangelhaften Note führte.

Zwei Wochen lang testeten jeweils 22 Frauen zwischen Anfang 20 und 70 Jahren die verschiedenen Produkte. Im Anschluss daran prüften die Tester nach eigenen Angaben, welcher Creme es am besten gelang, die Haut mit Feuchtigkeit anzureichern. (AFP)