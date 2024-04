Verbraucherpreise verharren bei 2,2 Prozent Warum die Inflation demnächst wieder steigen wird

In Deutschland ist der Rückgang der Inflation vorerst zum Erliegen gekommen. Die Verbraucherpreise stiegen laut einer Schnellschätzung des Statistischen Bundesamts im April unverändert um 2,2 Prozent. Im März war die Inflationsrate auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gesunken.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg auf 2,3 Prozent gerechnet. Auch die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) sind auf gewisse Schwankungen gefasst. Sie lassen seit Wochen kaum Zweifel daran, dass im Juni die Zinswende in der Eurozone beginnen wird.

Die Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel außen vor bleiben, ist im April von 3,3 Prozent auf 3,0 Prozent gesunken. Beobachter hatten indes mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Für Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust, zeigt dies, „dass weiterhin Inflationsdruck gegeben ist“.

In den kommenden Monaten dürfte die Inflation erst einmal nicht weiter zurückgehen. Sascha Möhrle, Ifo-Konjunkturexperte

Während die Inflationsrate nach nationaler Rechung (VPI) bei 2,2 Prozent stagniert, ist sie nach EU-weit einheitlicher Rechnung (HVPI) leicht von 2,3 auf 2,4 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend sind gestiegene Energiekosten: Höhere Ölpreise auf den Weltmärkten schlagen auf die Preise für Benzin und Heizöl durch. Außerdem ist die zwischenzeitlich abgesenkte Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme zum 1. April von sieben auf 19 Prozent gestiegen.

Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts planen wieder etwas mehr Unternehmen, ihre Preise anzuheben. Dies gelte vor allem für Restaurants, Spielwarenläden und Drogerie. Lebensmitteleinzelhändler, Hotelbetreiber und Reiseveranstalter wollen sich hingegen etwas mehr zurückhalten. „In den kommenden Monaten dürfte die Inflation erst einmal nicht weiter zurückgehen“, prognostiziert Ifo-Konjunkturexperte Sascha Möhrle.

Wie sich das Deutschlandticket auf die Inflation auswirkt

Die Ökonomen der Bundesbank rechnen im Mai sogar mit einem Ausschlag nach oben. Das liegt am Deutschlandticket: Als die Verkehrsbetriebe es im Mai 2023 auf Geheiß der Bundesregierung einführten, wurden Fahrten mit Bus und Bahn schlagartig günstiger. Zwölf Monate später wird dieser preisdämpfende Effekt nun aus der gängigen Inflationsrate herausfallen, denn die wird auf Jahressicht berechnet. Folge: Im Mai könnte die Inflationsrate laut Bundesbank „wieder auf einen Wert von etwa drei Prozent zurückspringen“.

In Spanien ist die Inflationsrate im April laut dem dortigen Statistikamt ebenfalls leicht gestiegen, auf 3,4 Prozent. Insofern zeichnen sich auch im Euroraum insgesamt über den Sommer schwankende Inflationsraten ab. EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht die Notenbanker „vor einer ziemlich holprigen letzten Meile“, wie sie vor wenigen Tagen bei einer Konferenz in Frankfurt sagte.

Bislang stellt sich der Rückgang der Inflation von in der Spitze zweistelligen Raten als relativ reibungslos dar, von vereinzelten Ausreißern abgesehen. Unter diesem Eindruck haben sich die Entscheidungsträger im EZB-Rat auf eine erste Zinssenkung in fünf Wochen so gut wie festgelegt. Ihre Debatte hat sich auf den angemessenen Takt für weitere Zinssenkungen verlagert.

Im Kern geht es darum, ob im Juli gleich eine zweite Zinssenkung folgt oder frühestens nach der Sommerpause. Bundesbankchef Joachim Nagel sieht „nicht notwendigerweise eine Serie von Zinssenkungen“. Dagegen bevorzugt Italiens Notenbankchef Fabio Panetta frühzeitiges Handeln und plädiert dafür, „in kleinen, aufeinanderfolgenden Schritten vorzugehen“.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.