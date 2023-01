Verdi fordert Gehaltserhöhung von 15 Prozent Warnstreiks bei der Deutschen Post gehen am Samstag weiter

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post auch am Samstag fortgesetzt. Man habe flächendeckend zum Ausstand aufgerufen, sagte eine Verdi-Sprecherin am Morgen.

„Hier ist die Teilnahme super“, fügte sie hinzu. Verdi hat bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zum Streik aufgerufen.

Bereits am Donnerstag waren den Angaben zufolge etwa 6000 Beschäftigte in den Warnstreik getreten, am Freitag hatten rund 18 000 Beschäftigte bundesweit die Arbeit niedergelegt. In der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Die Gewerkschaft fordert unter Hinweis auf die hohe Inflation für die Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 15 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Zudem sollen die Vergütungen für Auszubildende um 200 Euro pro Monat angehoben werden. Die Tarifverhandlungen werden den Informationen zufolge am 8. und 9. Februar fortgesetzt.

Die Post erwarte für das Jahr 2022 einen Rekordgewinn von etwa 8,4 Milliarden Euro, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin im Tarifkonflikt, Andrea Kocsis.

„Diesen Erfolg verdankt das Unternehmen der Arbeit der Beschäftigten. Auch vor diesem Hintergrund sind unsere Tarifforderungen notwendig, gerecht und machbar“, so die stellvertretende Verdi-Vorsitzende.

Die Post hatte die Gehaltsforderung bereits mehrfach als realitätsfern abgewiesen.

„Um sowohl attraktive Löhne zahlen zu können als auch die Arbeitsplätze in diesem Bereich auf Dauer zu sichern, sind Einkommenssteigerungen in der von Verdi geforderten Größenordnung nicht vertretbar“, betonte ein Sprecher. (Reuters, dpa, Tsp.)

