Verhandlungen über Tarifverträge gescheitert Streik der Piloten bei Lufthansa-Tochter Discover am Freitag

Die Piloten des Ferienfliegers Discover Airlines sind für Freitag zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte an, die Arbeit werde bei der Lufthansa-Tochter von Freitag 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr niedergelegt. Das betreffe die Abflüge von deutschen Flughäfen, hieß es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Tarifinfo an die Mitglieder.

Die Gewerkschaft hatte die Verhandlungen über den erstmaligen Abschluss von Tarifverträgen für gescheitert erklärt. In einer Urabstimmung sprachen sich in dieser Woche knapp 96 Prozent der Mitglieder für einen Streik aus. Die Airline hatte erklärt, sie bedaure diese Entscheidung und sei offen für weitere Gespräche, um mit der VC die Arbeitsbedingungen für die rund 400 Beschäftigten im Cockpit zu regeln. (Reuters)