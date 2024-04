Von „stabil“ auf „negativ“ abgerutscht So hart trifft der Krieg Israels Wirtschaft

Seit Oktober dauert der Krieg im Gazastreifen nun schon an. Er hat nicht nur die israelische Gesellschaft, sondern auch die Wirtschaft massiv getroffen: Die Rüstungsausgaben steigen, die Zahl der Start-ups geht zurück, Touristen kommen kaum noch ins Land, im Bausektor fehlen Arbeiter, Ratingagenturen stufen das Land herab.

Israel steht vor gewaltigen Herausforderungen – ein Ende ist nicht absehbar. Der größte Teil der Truppen hat sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Da die Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bisher aber keine tauglichen Ideen für eine Nachkriegsordnung in Gaza präsentiert, übernimmt die Terrormiliz Hamas dort das Kommando und füllt das Vakuum, das die israelische Armee hinterlässt.

Die Mehrheit der israelischen Reservisten ist in die Westbank oder an die Grenze zum Libanon versetzt worden. Dort befindet sich Israel in einem Krieg mit der Hisbollah – ohne dass sich eine diplomatische Lösung oder ein militärischer Sieg abzeichnet.

Zudem führt der Iran seit dem Angriff vom 14. April dieses Jahres einen direkten Konflikt mit Israel. Friedliche Lösungen sind nicht in Sicht, im Gegenteil. Das hat Folgen, auch für die Wirtschaft des Landes.

Israel – das „neue Sparta“?

Naftali Bennett, der ehemalige Regierungschef, verglich „das neue Israel“ auf der Plattform X, vormals Twitter, schon mit dem Militärstaat Sparta aus dem antiken Griechenland: Israel müsse wie vor Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 eine Start-up-Nation bleiben – doch habe der Angriff der Hamas-Terroristen den Staat daran erinnert, dass die eigene Existenz ständige Wachsamkeit erfordere.

30 Prozent weniger wurde seit Kriegsbeginn in israelische Start-ups investiert.

Innovationen vorantreiben, forschen und gleichzeitig mobilisieren, aufrüsten? Das ist kaum möglich.

So steht etwa die Hightech-Industrie, die bedeutendste Stütze der Wirtschaft, zum Beispiel vor dem Problem, dass viele Beschäftigte schon wochenlang ausgefallen sind. Die Mobilisierung von mehr als 300.000 Reservisten ist ein Rückschlag für die Branche, in der viele Offiziere beschäftigt sind.

Und nun sieht sich die Armee dazu gezwungen, die Dienstzeit von Reservisten zu verlängern. Weil ihr Soldaten und Offiziere fehlen, wurde eine Verordnung erlassen, mit der das Alter, bis zu dem Reservisten Dienst leisten müssen, um ein Jahr angehoben wurde.

Was der Krieg für Konsumenten und Unternehmer bedeutet

Die Investitionen in israelische Start-ups sind auf einem niedrigen Niveau stabil geblieben, heißt es in einer Studie von Rise, einer Denkfabrik für die Förderung von Innovationen. Seit dem Ausbruch des Krieges sind diese um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Da die meisten Gelder für israelische Fonds aus dem Ausland kommen, könnten ihre Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung auch auf eine Distanzierung ausländischer Investoren hinweisen, heißt es bei Rise.

Das habe zum Teil ganz praktische Gründe, sagt ein Hightech-Unternehmer. Der Krieg werde im Ausland sehr kontrovers aufgenommen. Dadurch könnte ein Besuch in Israel als politisches Statement für oder gegen eine Kriegspartei gewertet werden. Mehrere Fluggesellschaften fliegen Tel Aviv zudem nicht mehr regelmäßig an, sodass Investoren bessere Zeiten abwarten, bevor sie sich engagieren.

Israelischer Air Force Fighter: Die Militärausgaben steigen – und müssen womöglich auch durch höhere Steuern finanziert werden. © AFP/-

Entsprechend schlecht geht es auch dem Tourismussektor. Im März dieses Jahres reisten fast fünfmal weniger Touristen ein als im Vorjahr. In den Hotels sind seit Monaten vor allem Vertriebene untergebracht, die aus dem Süden oder Norden des Landes evakuiert wurden, um vor den Hamas- und Hisbollah-Raketen sicher zu sein.

Der Krieg wirkt sich ebenfalls negativ auf den Bausektor aus. Für die meisten der 200.000 palästinensischen Arbeiter aus der Westbank und die 18.500 aus dem Gazastreifen gilt aus Sicherheitsgründen ein Einreiseverbot. Geplant ist, dass mehrere Zehntausend Inder die Lücke füllen sollen. Doch die Spannungen zwischen Israel und dem Iran erschweren diesen Plan, berichten indische Medien.

Erwartungen auf längeren Krieg dämpfen die Prognosen für Israels Wirtschaft

Konsumenten und Unternehmer müssen sich auf höhere Steuern einstellen, mit denen die sprunghaft gestiegenen Verteidigungsausgaben finanziert werden können. Die Zentralbank hat die Regierung aufgefordert, „angemessene“ fiskalische Prioritäten im Staatshaushalt zu setzen und dabei die Notwendigkeit höherer Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren im Auge zu behalten.

Nachdem der Iran Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen hatte, stufte die Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit Israels herab. Israel und eine multinationale Koalition, der auch die USA angehörten, haben den Angriff weitgehend abgewehrt – Israel führte daraufhin einen Vergeltungsschlag durch.

Die anhaltenden Feindseligkeiten mit der Hamas im Gazastreifen sowie die Angriffe des Irans und seines im Libanon ansässigen Stellvertreters Hisbollah hätten zudem dazu geführt, „dass die Erwartungen hinsichtlich der Dauer des Konflikts in diesem Jahr fortbestehen“. Mit einer ähnlichen Begründung hatte zuvor auch Fitch Israels Kreditwürdigkeit von „stabil“ auf „negativ“ gesenkt.

Mit Hinweis auf die anhaltende Kriegssituation hat auch der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose herabgestuft. Er erwartet im laufenden Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von für israelische Verhältnisse bescheidenen 1,6 Prozent – im dritten Quartal 2023 betrug es noch 3,4 Prozent.

Damit liegt die Prognose des IWF sogar noch unter der Vorhersage der Bank von Israel von zwei Prozent.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.