Wette auf grünen Wasserstoff Deutschlands große Abhängigkeit

Porsches Hoffnung auf die Zukunft des Verbrennungsmotors ruht auf der Kraft des Windes in der patagonischen Steppe. Etwa 40 Kilometer nördlich der Stadt Punta Arenas am südlichsten Zipfel Lateinamerikas entsteht das Projekt „Haru Oni“ – eine Anlage, in der unter der Leitung von Siemens Energy klimaneutrale synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) hergestellt werden sollen. Zur Einweihung der Anlage im Dezember drehte der chilenische Wirtschaftsminister Nicolas Grau im Porsche eine Runde durch die Steppe.