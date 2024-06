Wiederaufbau trotz Krieg Wie deutsche Unternehmen in der Ukraine investieren

Artem Pryymachenko steht in einer Halle mit lärmenden Maschinen in Beresan, einer Stadt etwa 70 Kilometer östlich von Kiew. Im Frühjahr 2022 rückten russische Truppen bis auf zehn Kilometer an das Werk heran, das Pryymachenko für eine deutsche Baustofffirma leitet. Heute läuft das Geschäft wieder. Trotz Krieg – und auch wegen des Krieges.