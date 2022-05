Apple droht in der Europäischen Union eine hohe Kartellstrafe. Am Montag übersandte die EU-Kommission an den US-Konzern eine Liste mit Beschwerdepunkten wegen des Bezahldienstes Apple Pay.

"Wir haben Hinweise, das Apple den Zugang Dritter zu Schlüsseltechnologien einschränkt, der nötig ist, um konkurrierende mobile Bezahllösungen zu entwickeln", teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bisher weigern sich die US-Amerikaner, das mit Hilfe der Kurzfunktechnologie NFC funktionierende Bezahlsystem für Konkurrenten zugänglich zu machen. Apple teilte mit, weiterhin mit der EU-Kommission zusammenzuarbeiten.

Mehr zum Thema Apple Pay Drohende Geldstrafe für Apple in der EU

Die Mitteilung der Beschwerdepunkte ist ein formlicher Bestandteil von Untersuchungen der Kommission im Falle mutmaßlicher Verstoße gegen Kartellvorschriften. Reuters hatte über den bevorstehenden Schritt bereits im Oktober berichtet. Sollte Apple für schuldig befunden werden, könnte der US-Konzern dazu gezwungen werden, sein System zu öffnen. Zudem droht dann eine hohe Kartellstrafe. (Reuters)