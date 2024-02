Zum dritten Mal in Folge EU-Kommission senkt Konjunkturprognose erneut

Die Wirtschaft in der EU wird in diesem Jahr nach einer Prognose der Europäischen Kommission langsamer wachsen als zuletzt erwartet. Die Behörde rechnet in der EU für 2024 mit einem Wachstum von 0,9 Prozent, wie aus einer am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Schätzung hervorgeht. Damit senkt sie ihre Prognose zum dritten Mal in Folge.

Im Herbst ging die Kommission noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent aus. Für die Eurozone prognostiziert die Behörde nun für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,8 Prozent (Herbst: 1,2 Prozent).

Auch für Deutschland schraubte die EU-Kommission ihre Konjunkturprognose herunter: In der Bundesrepublik wird die Wirtschaft der Schätzung zufolge in diesem Jahr um 0,3 Prozent wachsen. Im November war für die größte Volkswirtschaft der EU für 2024 noch ein Wachstum von 0,8 Prozent vorausgesagt worden. (dpa)