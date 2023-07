Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe Wie das Ahrtal wieder Touristen locken will

Die Badeanlage „Ahrtherme“ in Bad Neuenahr bedeckt immer noch der Schlamm. Das neoklassizistische Kurhaus am Ahr-Ufer gleicht nach der verheerenden Zerstörung weiterhin einem Mix aus Großbaustelle und Ruine, dicke Rohre und Dieselmotoren pumpen Teile des städtischen Schmutzwassers in den dahinplätschernden Rhein-Zufluss.