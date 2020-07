Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist in den vergangenen Tagen deutlich stärker angestiegen als in den Wochen zuvor. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut 633 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich damit mindestens 206 242 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Was sind die Ursachen für diesen Anstieg? Müssen neue Maßnahmen her? Wie ist die aktuelle Corona-Lage zu bewerten? Verfolgen Sie hier den Livestream zur Pressekonferenz mit Vertretern des Robert-Koch-Instituts ab 10 Uhr: