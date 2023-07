Als die Zukunft noch in den Sternen lag Die Geschichte der Raumfahrt

Herr Geppert, man könnte meinen, ausschließlich die Naturwissenschaften würden sich mit dem Weltraum beschäftigen. Auf ihrem Symposium sind es aber Historiker:innen, Philosoph:innen, Geograph:innen und Literaturwissenschaftler:innen, die über den Kosmos, die Raumfahrt und extraterrestrische Lebensformen nachdenken. Was macht den Weltraum interessant für die Geisteswissenschaften?

In der Tat hat der Weltraum in den Disziplinen, die sie genannt haben, lange Zeit eine eher unterbelichtete Rolle gespielt. Das ändert sich endlich. Die Wissenschafts- und Kulturgeschichte des Weltraumdenkens erhalten zunehmend die breite wissenschaftliche Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Wenn man erstmal diese Weltraumbrille aufgesetzt hat, sieht man allerorten, was der Mensch im Laufe der Zeit alles an Sehnsüchten in den Weltraum hineinprojiziert hat, um den sogenannten horror vacui, die Angst vor einer unendlichen Leere um uns herum, zu überwinden.



Also geht es um den Weltraum als Projektionsfläche für das menschliche Selbstverständnis?

Genau, im Weltraum verhandeln Gesellschaften zentrale Themen, die das menschliche Selbstverständnis und die Conditio humana betreffen, etwa Fragen von Heimat, Umwelt, Zukunft, Transzendenz oder, ganz wichtig, ob wir alleine sind im Universum – die Frage nach dem radikal Anderen. Dabei handelt es sich aber nicht um einseitige Projektionen, sondern es findet stets ein dynamisches Wechselspiel statt: Einerseits hat der Mensch den Weltraum nach seinen Vorstellungen „erschaffen“, andererseits hat die Erkundung des Weltalls das menschliche Selbstbild tiefgreifend geprägt.

Was heißt das konkret? Was sind das für Forschungsthemen, die auf der Konferenz vorgestellt werden?

Das sind zum Beispiel Beiträge, die ergründen, wie Intellektuelle im 20. Jahrhundert über die Raumfahrt nachgedacht haben. Philosoph:innen wie Carl Schmitt, Helmut Plessner, Hannah Arendt oder Hans Blumenberg haben früh zu seiner geistigen Durchdringung des Weltraums beigetragen. Was zum Beispiel macht es mit uns, wenn wir die Erde erstmals als Ganzes aus dem Weltraum sehen? Es gibt aber auch Vorträge, die sich mit der Geschichte des Weltraumrechts auseinandersetzen.

Das mag erstmal exotisch klingen, ist aber ein sehr etablierter Teilbereich des Rechts, der sich etwa mit Fragen von Souveränität beschäftigt, die insbesondere im Kalten Krieg relevant wurden: Zum Beispiel, wo fängt der Weltraum an und wie hoch ist eigentlich ein Staat? Andere Vorträge befassen sich mit der Geschichte des Planetariums in der Weimarer Republik oder mit dem weltweiten Aufkommen von vermeintlichen UFO-Sichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht nur der Weltraum expandiert unaufhörlich, sondern auch das Forschungsfeld.

Sie selbst haben sich intensiv mit der europäischen Kulturgeschichte des Weltraumdenkens beschäftigt. Sie sagen: „Der Weltraum ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts.“ Wie ist das zu verstehen?

Meine Formel lautet genau genommen: „Der Weltraum ist eine Fantasie, ein Projekt und ein Produkt des 20. Jahrhunderts.“ Ich meine damit, dass der Weltraum im Verlauf des 20. Jahrhunderts selbst geschichtsmächtig wird. Das fand zunächst in der Fantasie statt. Ab den zwanziger Jahren wird das, was ich als Astrokultur bezeichne, populär und gesellschaftlich relevant, etwa in futuristischen Filmen wie Fritz Langs „Frau im Mond“ oder Wernher von Brauns Expansionsszenarien.

Der Blick aus dem All auf die Erde hat uns unsere Fragilität offenbart. © Getty Images/iStockphoto

Ab den 1940er Jahren wurde der Weltraum zu einem technologisch-wissenschaftlich Menschheitsprojekt und zu einem militärisch stark umkämpften Raum im Kalten Krieg. Zentral für die Astrokultur dieser Zeit war die feste Überzeugung, dass die Zukunft der Menschheit nicht nur in den Sternen stattfinden, sondern dort auch entschieden würde. Und letztlich wird der Weltraum so zu einem Produkt: imaginiert, erdacht, erfahren, aber niemals beherrscht und schon gar nicht erobert.



Von dieser Überzeugung einer kollektiven Zukunft in den Sternen scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Ausgerechnet in der Hochphase des Weltraumzeitalters – als das Apollo-Programm tatsächlich Menschen auf den Mond brachte – ebbte das öffentliche Interesse am Weltraum ab. Wie erklären Sie sich diese Weltraummüdigkeit?

Es stimmt: Auf die jahrzehntelange Begeisterung für die Raumfahrt folgte sehr schnell Ernüchterung. Die Diskrepanz zwischen dem, was die Astrokultur im Laufe der Jahrzehnte an Expansionsfantasien propagiert hatte, und dem, was technisch realisiert wurde, war frappierend. Wer sich regelmäßige Mondurlaube, permanent besiedelte Weltraumkolonien oder gar Begegnungen mit Außerirdischen ausgemalt hatte, musste notwendigerweise enttäuscht werden.

Alexander Geppert ist Professor für europäische Geschichte an der New York University in New York und Shanghai. Von 2010 bis 2016 leitete er das Forschungsprojekt „Die Zukunft in den Sternen: Europäischer Astrofuturismus und außerirdisches Leben im 20. Jahrhundert“ an der Freien Universität Berlin.

Der Technikphilosoph Günther Anders hat eine Deutung des Raumfahrtzeitalters geprägt, die auch über die Philosophie hinaus Anklang fand. Sie lautet grob gesagt: Nicht der Schritt auf dem Mond ist das größte Vermächtnis der Raumfahrt, sondern der Blick zurück auf die Erde. Stimmen Sie zu?

Nur bedingt. Eine Rückbesinnung auf den Planeten Erde und ein neues Bewusstsein für dessen Fragilität, das auch zur Umweltbewegung der 1970er Jahre beigetragen hat, lässt sich in der Tat nachweisen. Aber man muss gleichzeitig sagen: Dieser Perspektivwechsel kam nicht so plötzlich, wie es dieses längst abgedroschene Narrativ behauptet.

„Thinking outer Space“ Für das Symposium Thinking Outer Space: Philosophy, Astroculture and the Histories of Planetarity kommen vom 19. bis zum 21. Juli etwa 40 Historiker:innen, Geograph:innen, Philosoph:innen und Literaturwissenschaftler:innen aus über einem Dutzend Ländern in der NYU Berlin in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg zusammen. Diskutiert wird unter anderem die Frage, wie die Erforschung des Weltraums unser Bild von uns selbst und von der Erde verändert hat.

Er wurde lange vor der Mondlandung und auch vor dem ersten Foto aus dem Weltall antizipiert und geradezu eingefordert. Zum Beispiel hat der Philosoph Helmut Plessner schon 1949 in einem Radiovortrag darüber gesprochen, wie die Raumfahrt einen Schock unseres Weltgefühls bewirken könnte, wenn wir die Erde erstmals aus der außerirdischen Perspektive als Einheit erfahren würden.

Neuere Entwicklungen in der privaten Raumfahrt werden immer wieder als „Second Space Age“ bezeichnet. Als jemand, der das erste „Space Age“ kennt, wie kaum jemand sonst: Glauben Sie an eine Renaissance der Raumfahrt?

Als Historiker gehören solche Gegenwartsdiagnosen nur bedingt zu meinem Metier. Aber es stimmt schon, dass die Raumfahrt international boomt und eine große öffentliche Resonanz erfährt wie lange nicht. Ich beobachte das auch bei meinen Studierenden, unter denen viele begeisterte Elon Musk-Fans sind.

Ich bin allerdings strikt gegen das halbgare Wiederverwerten historisch schiefer Metaphern wie „Second Space Age“ oder „New Space Race“. Beides waren auch ursprünglich keine analytischen Begriffe, sondern zentrale Bestandteile einer großen propagandistischen Erzählung. Es handelt sich dabei nicht um neutrale Beschreibungen, sondern um Versprechungen. Und daran sollten sich Weltraumhistoriker:innen nicht grundlos beteiligen.