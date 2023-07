Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges Der Anfang vom Ende Nazi-Deutschlands

Wann entschied sich der Zweite Weltkrieg? Die einen sagen, bereits mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion oder der Kriegserklärung an die USA 1941; die anderen, erst mit der alliierten Landung in der Normandie und der sowjetischen Großoffensive „Bagration“ im Juni 1944.

Vielleicht liegt die richtige Antwort dazwischen, und zwar buchstäblich. Im Juli 1943 schloss sich mit dem sowjetischen Sieg im Kursker Bogen (Unternehmen „Zitadelle“) und der angloamerikanischen Landung auf Sizilien (Operation „Husky“) die Zange um den deutschen Machtbereich. Hitlers Truppen, die kurz zuvor noch in Nordafrika und Asien gestanden hatten, verloren binnen weniger Tage das strategische Moment und waren von nun an eingeschlossen in der „Festung Europa“.

Noch ein Jahr zuvor hatte es ganz anders ausgesehen. Im Juni 1942 siegten Erich von Manstein bei Sewastopol und Erwin Rommel bei Tobruk. Eine deutsche Zangenbewegung durch den Kaukasus und Ägypten mit Vereinigung beider Heere im Nahen Osten schien auf einmal realistisch, während die Amerikaner sich gerade erst bei Midway im Pazifik der Japaner erwehrt hatten. Diese geopolitische Dimension von Hitlers Krieg hat Dan Diner jüngst in dem Buch „Ein anderer Krieg“ nachgezeichnet.

Doch wenig später begann sich das Blatt zu wenden. Im November 1942 landeten erst die Alliierten in Marokko und Algerien (Operation „Torch“) und damit im deutschen Machtbereich; im gleichen Monat wurde Rommel vor El-Alamein gestoppt und schloss die Rote Armee die deutsche 6. Armee in Stalingrad ein (Operation „Uranus“).

Psychologischer Wendepunkt

Als diese im Frühjahr 1943 den Kampf einstellte, war das zwar noch kein strategischer, aber ein psychologischer Wendepunkt. Etwa gleichzeitig stellten Roosevelt und Churchill auf der Konferenz von Casablanca die Weichen für den finalen Schlag gegen Nazideutschland. Als Ersatz für eine Landung in Nordeuropa, die Stalin verzweifelt forderte, die aber im laufenden Jahr nicht realistisch schien, wurden die Invasion auf Sizilien sowie die „Combined Bomber Offensive“ beschlossen. Beides sollte im Juli eine entscheidende Rolle spielen.

Die „HMS Eskimo“ patrouilliert während der alliierten Invasion auf Sizilien im Juli 1943 im Landegebiet. © IMAGO/piemags/imago

Nach Stalingrad hatte sich zwischen Orel und Kursk nahe der ukrainischen Grenze ein sowjetischer Frontvorsprung gebildet. Den wollte Hitler begradigen und damit das industriell wichtige Donezbecken sichern. Wohl auf Initiative des Generalstabschefs des Heeres, Kurt Zeitzler, wurde „Unternehmen Zitadelle“ zur Großoffensive ausgeweitet. Wie so viele deutsche Operationen des Zweiten Weltkriegs wurde auch „Zitadelle“ mehrmals verschoben, erst wegen der frühjährlichen Schlammperiode, dann aus strategischen Gründen.

Denn am 13. Mai 1943 kapitulierten die letzten deutschen Truppen in Tunesien, über 200.000 Mann. Das „Stalingrad in der Wüste“ beendete nicht nur endgültig Hitlers Weltmachtpläne, sondern bedrohte nun auch seine Position am Mittelmeer, die der schwache italienische Verbündete nur unzureichend sicherte. Nach weiterem Abwarten begann „Zitadelle“ erst am 5. Juli.

Im Morgengrauen des 5. Juli 1943 begann in der südrussischen Steppe die Schlacht von Kursk, sie war einer der entscheidenden Momente des Zweiten Weltkriegs. © IMAGO/TT/IMAGO/APN

Durch Funkabwehr und Überläufer war die Sowjetführung über die deutsche Offensive früh im Bilde und entsprechend vorbereitet. Vier deutschen Armeen mit etwa 780.000 Soldaten unter dem Oberbefehl der Feldmarschälle von Kluge (Heeresgruppe Mitte) und Manstein (Süd) standen drei sowjetische Fronten (Heeresgruppen) unter den Generalen Rokossowski, Watutin und Konew mit fast zwei Millionen Mann gegenüber. Auch an Panzern und Flugzeugen waren die Sowjets überlegen, vor allem aber, und zwar fast vierfach, an Artillerie.

Größte Panzerschlacht

Ein Vorstoß der 9. Armee unter Generaloberst Model im Norden des Frontbogens kam nach einigen Tagen zum Stehen, ebenso scheiterte im Südabschnitt bei Belgorod die Armeeabteilung Kempf. Am 12. Juli schließlich kam es zwischen Einheiten der deutschen 4. Panzerarmee und der sowjetischen 5. Garde-Panzerarmee bei der Ortschaft Prochorowka südlich von Kursk zur wohl „größten Panzerschlacht der Geschichte“.

Zum ersten Mal seit Beginn des ,Großen Vaterländischen Krieges’ war es der Roten Armee gelungen, die Wehrmacht in einer großen Sommerschlacht zu besiegen. Roman Töppel, Historiker

Um Prochorowka ranken sich bis heute viele Legenden. Der Historiker Roman Töppel hat sie in seinem 2017 erschienenen Standardwerk „Kursk 1943“ weitgehend dekonstruiert. So überstiegen die offiziellen sowjetischen Abschusszahlen die Zahl der tatsächlich eingesetzten deutschen Panzer, während andererseits die Sowjets gerade in diesem Abschnitt horrende Verluste erlitten.

Das war freilich unerheblich, denn schon am Folgetag ließ Hitler die Schlacht um Kursk abbrechen. Als Grund hierfür wurde lange Zeit die alliierte Landung auf Sizilien angeführt, die am 10. Juli begonnen hatte. Doch die Dinge lagen anders: Hitler sorgte sich um das Donezbecken im Süden, das er nicht zugunsten von Kursk entblößen wollte. Anders als sonst, das zeigt Töppel, war es nicht der Diktator, der hier für stumpfes Halten um jeden Preis plädierte, sondern seine Generale, allen voran Manstein.

Sowjetische Truppen greifen in der Gegend von Kazachy Lisits an. Die deutschen Truppen waren fortan eingeschlossen in der „Festung Europa“. © imago/United Archives/imago stock&people

Am 16. Juli löste Hitler das II. SS-Panzerkorps, eine Eliteeinheit, aus der Front vor Kursk. Auch am Nordabschnitt konnte Hitler „die Räumung des gesamten Frontbogens von Orel nicht schnell genug gehen“, so Töppel. Zugleich begannen die Sowjets die von Hitler befürchtete Donez-Mius-Offensive. Im August konnten sie Belgorod und schließlich Charkow, das zuletzt im März an die Deutscheng gefallen war, zurückerobern.

„Unternehmen Zitadelle“ war ein teuer erkaufter Sieg – extreme Schätzungen wie die des Historikers Boris Sokolow sprechen von fast einer Million sowjetischen Gefallenen –, während sich die deutschen Verluste vergleichsweise in Grenzen hielten. Allerdings – und das ist das Entscheidende – konnten sie nicht mehr ersetzt werden. Die deutsche Kriegswirtschaft und Bevölkerung waren einem Krieg gegen die drei größten Mächte der Erde 1943 schlicht nicht gewachsen.

Sowjetische Truppen gewinnen in der Schlacht um Kursk an Boden, Juli 1943. © imago images/Sovfoto\UIG/Sovfoto\UIG via www.imago-images

Dass wiederum die Sowjetunion sich bei Kursk einen Vernichtungsschlag gegen Teile der Heeresgruppen Mitte und Süd entgehen ließen, änderte nichts daran, dass die Wehrmacht im Osten von nun an in der Defensive war. „Zum ersten Mal seit Beginn des ,Großen Vaterländischen Krieges’“, schreibt Töppel, „war es der Roten Armee gelungen, die Wehrmacht in einer großen Sommerschlacht zu besiegen.“

Eingekesselter Machtbereich

Auch im Süden Europas schloss sich in diesen Tagen der Ring um den deutschen Machtbereich. Am 10. Juli (Codename „Husky“) landeten Amerikaner und Briten unter dem Oberbefehl von Field Marshal Alexander im Südosten Siziliens. Rivalitäten zwischen den Verbündeten, insbesondere den Generalen Patton und Montgomery, verhinderten auch hier eine Vernichtungsschlacht, sodass die deutsch-italienische Führung unter General Hube im August einen Großteil an Menschen und Material aufs italienische Festland evakuieren konnte. Doch die Alliierten hatten nun einen Fuß auf dem europäischen Kontinent, auch wenn die Landung mit den Worten des Historikers Thomas Vogel ein „glanzloser Sieg“ war.

Ursprüngliche Überlegungen insbesondere Churchills, in Griechenland zu landen und von dort durch den Balkan bis nach Ostmitteleuropa vorzustoßen – und dadurch Stalin von Mitteleuropa fernzuhalten –, waren verworfen worden, lebten aber fort in der Täuschungsoperation „Mincemeat“, die „Husky“ vorausging: Sie sollte den Deutschen eine Landungsabsicht auf Sardinien und dem Peloponnes suggerieren.

Truppen der britischen Royal Navy bei der Landung auf Sizilien. © IMAGO/piemags/imago

Das glaubten die Deutschen allerdings, wie Vogel betont, ohnehin. Auch der Ministerpräsident der polnischen Exilregierung in London, Wladyslaw Sikorski, ein Gegner des Sowjetkommunismus, hatte Churchill bedrängt, auf dem Balkan zu landen und mit einem Durchstoß nach Norden zu verhindern, dass ein befreites Polen an die Sowjets fiele.

Die Enthüllung der Massengräber von Katyn im April 1943 durch die Deutschen – der NKWD hatte dort 1940 über 4000 polnische Offiziere ermordet – bestärkte ihn in seinen Warnungen vor Stalin. Sein Unfalltod – bis heute halten sich Verschwörungstheorien, der britische Geheimdienst sei an ihm beteiligt gewesen, in Deutschland wurden sie durch Rolf Hochhuths Drama „Soldaten“ 1967 populär – brachte Sikorskis Stimme, die das Bündnis mit Stalin gefährdete, zum Schweigen: Am 4. Juli 1943 – eine Woche vor „Husky“, einen Tag vor „Zitadelle“ – starb er bei einem Flugzeugunglück auf Gibraltar.

Zwei Wochen nach dem Beginn von „Husky“ kam es zum Umsturz in Italien. Auf der Sitzung des „Faschistischen Großrats“ am 25. Juli wurde Benito Mussolini abgesetzt, einen Tag darauf verhaftet. An seine Stelle trat Marschall Badoglio, der im September mit den Alliierten den Waffenstillstand von Cassibile schloss. Einen Tag vor Mussolinis Sturz begann zudem mit „Operation Gomorrha“ der bis dahin schwerste Luftangriff auf eine deutsche Stadt: Über zehn Tage lang flogen Briten und Amerikaner insgesamt sieben Angriffe auf Hamburg, im Feuersturm starben über 30.000 Menschen.

150.000 alliierte Soldaten landeten allein in den ersten drei Tagen in der Operation „Husky“.

Nach der Zahl der unmittelbar angelandeten Soldaten – 150.000 Mann allein in den ersten drei Tagen – war „Husky“, wie etwa Andrew Roberts in seinem Buch „Feuersturm“ betont, ein größeres Landeunternehmen als „Overlord“ in der Normandie ein Jahr später, während Kursk-Orel laut Töppel die „größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs“ und vielleicht sogar die „größte Schlacht der Geschichte“ war, wie der Militärhistoriker Karl-Heinz Frieser betont.

Dennoch sind beide Schlachten im kollektiven Gedächtnis in Deutschland heute kaum präsent. Und in Russland wurde zwar das im Jahr 2000 tragisch havarierte U-Boot „Kursk“ nach der Schlacht benannt, aber auch dort stehen andere Schlachten und Phasen des Krieges im Vordergrund.

Womöglich aber entschied sich der Zweite Weltkrieg militärisch in einem Zeitfenster von zwei Wochen im Juli vor 80 Jahren. Eine verfrühte alliierte Landung in Frankreich, ein überhasteter sowjetischer Vorstoß in die Ukraine hätten beide in einem Desaster enden und dem „Dritten Reich“ eine gefährliche Atempause verschaffen können.

Mit einem Zangenangriff auf den sowjetischen Frontbogen um die Stadt Kursk sollten mehrere Verbände der Roten Armee eingekesselt und zerschlagen werden. Doch die Rote Armee gewann die Schlacht durch überlegene Feuerkraft. © IMAGO/SNA/IMAGO/Shagin

So aber verzettelte Hitler seine verbliebenen Elitekräfte in einer halbherzigen Offensive, die zum „Schwanengesang der deutschen Panzerwaffe“ – so ein viel zitiertes Bonmot von Marschall Konew – wurde, während die Westalliierten in den „weichen Unterleib“ der „Festung Europa“ vorstießen.

Die deutschen Verluste waren dabei zwar noch nicht katastrophal, aber unersetzlich, und die Schlachtfelder lagen zwar peripher, wurden aber Ausgangsstellungen für die Entscheidung in Weißrussland und Frankreich ein Jahr später. Und: beide Schlachten waren durch überlegene Feuerkraft gewonnen worden, durch Artillerie, deren Ausbau – das zeigte jüngst Sönke Neitzel in seiner akribischen, wenngleich nicht unumstrittenen Studie „Deutsche Krieger“ – die deutsche Führung, die geistig noch im Bewegungskrieg von 1939 bis 41 steckte, verschlafen hatte.

Erst mit „Zitadelle“ und „Husky“, diesen scheinbar unspektakulären alliierten Siegen, hatte sich das Blatt gewendet. Die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, die Roosevelt und Churchill im Januar 1943 in Casablanca gefordert hatten, war nun nur noch eine Frage der Zeit.