Angriff auf die Unabhängigkeit? Lauterbach plant zentrale Ethik-Kommission für Arzneitests

Studien zur Erprobung neuer Arzneimittel sind in Deutschland nur möglich, wenn eine unabhängige Ethikkommission zustimmt. Davon gibt es derzeit 33 Stück. In diesen interdisziplinären Gremien sitzen bislang vor allem Wissenschaftler von Universitäten.

Sie arbeiten ehrenamtlich sowie unabhängig von Staat und Pharmaindustrie. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte diese Struktur nun ändern.

Die ethische Begutachtung wird ausgerechnet in den Geschäftsbereich derjenigen Behörde gelegt, die später auch für die Genehmigung der Studien zuständig ist. Kritik aus den bestehenden Ethikkommissionen

Nach seinem Willen sollen bestimmte klinische Studien ab 2025 nur noch von einer zentralen Bundesethikkommission begutachtet werden dürfen – unter staatlicher Aufsicht. So will er Arzneimittelprüfungen beschleunigen und sicherstellen, dass Deutschland als Forschungsstandort international konkurrenzfähig bleibt. Ansiedeln will er das neue Gremium beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Das ist eine Zulassungsbehörde in Bonn, die seinem Ministerium untersteht.

Hinzu kommt: Lauterbachs Ministerium soll zukünftig die Mitglieder der neuen Kommission bestimmen dürfen und das letzte Wort über deren Satzung haben. So steht es in dem Entwurf für ein Medizinforschungsgesetz, den der Minister unlängst vorlegte.

Mitglieder der Kommissionen fürchten Qualitätsverlust

Doch diese Pläne stoßen bei den Mitgliedern der bisherigen Kommissionen auf Kritik: „Die ethische Begutachtung wird ausgerechnet in den Geschäftsbereich derjenigen Behörde gelegt, die später auch für die Genehmigung der Studien zuständig ist“, sagt Georg Schmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen (AKEK). Seiner Ansicht nach führt das „zu einer staatlichen Bevormundung, die den Forschungsstandort Deutschland gefährdet“. Er prognostiziert: Wenn nur der Verdacht besteht, dass die Patientensicherheit wirtschaftlichen Interessen untergeordnet wird, „wird die Bereitschaft, an klinischen Studien teilzunehmen, massiv sinken.“

Wolfgang Berdel, Vorsitzender der Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe, beklagt, den Ethikkommissionen werde „ein Drittel ihrer Zuständigkeiten genommen“. Für anspruchsvolle Verfahren soll künftig ausschließlich die Bundesethikkommission zuständig sein, etwa für sogenannte „First-in-Human-Studien“, bei denen neue Arzneimittel erstmalig am Menschen geprüft werden. Die Aufgaben der bisherigen Kommissionen würden dadurch so sehr zusammenschrumpfen, dass ihre Organisation kaum noch aufrecht zu halten wäre.

Dabei räumen auch die Wissenschaftler im AKEK ein: Es gibt durchaus Reformbedarf. Derzeit entscheidet etwa ein internes Regelwerk darüber, welche der 33 Ethikkommissionen zuständig ist, wenn eine Arzneimittelstudie zu bewerten ist. Somit ist zeitgleich zwar nie mehr als eine Kommission an einer Studie beteiligt. Aber es gibt hierzulande eben keine zentrale Ansprechpartnerin wie etwa in Frankreich oder Großbritannien. Die Zuständigkeiten wechseln. Dies war in der Vergangenheit von Pharmaherstellern beklagt worden.

Hinzu kommt: Nicht alle Kommissionen sind gleichermaßen spezialisiert. Aus Sicht der Industrie könnten Verfahren beschleunigt werden, wenn einige der bereits bestehenden Kommissionen Zusatzkompetenzen für besondere Studienformen besäßen – und dann für genau diese zuständig wären.

Aus Sicht des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VFA) wäre eine solche Reform sinnvoll. Sie sollte aber nicht zulasten der bestehenden Ethikkommissionen gehen, fordert Matthias Meergans, VFA-Geschäftsführer Forschung und Entwicklung. Seiner Ansicht nach könnte die „nötige Koordination einschließlich einer Harmonisierung dafür“ der bestehende Arbeitskreis Medizinischer Ethikkommissionen leisten. Beim Bundesgesundheitsministerium sind solche Appelle bislang allerdings auf wenig Resonanz gestoßen.