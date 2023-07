Auf den Spuren uralter DNA Eine neue Geschichte der Seuchen

Selten hat ein Stück Knochen ähnlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben wie der Unterkiefer, den Didier Raoult, Professor für Mikrobiologe an der Universität Marseille, auf einem mittelalterlichen Kirchhof nahe der südfranzösischen Stadt Montpellier 2010 exhumierte. Der Knochen lag in einem Grab mit mehr als 200 Skeletten, das um 1350 angelegt worden war. In seinem Labor extrahierte der Forscher unter sterilen Bedingungen aus dem Unterkiefer einen Zahn und suchte in der Pulpahöhle, dem Teil des Zahns, aus dem ein vitaler Zahnnerv Schmerzinformationen in das Gehirn sendet, nach Überresten von DNA. Die DNA-Fragmente wurden sequenziert, und das Ergebnis war sensationell: In der Zahnpulpa des Verstorbenen steckte die DNA von Yersinia pestis, dem Bakterium, das die Pest verursacht.