Aus sicherer Distanz Minen räumen mit Hilfe von Drohnen

Landminen sind weltweit auch lange nach dem Ende kriegerischer Auseinandersetzungen eine Gefahr. 18.747 Menschen wurden allein im Jahr 2020 durch Minen getötet oder verletzt, zählt die Organisation „Action on armed violence“, die Forschungen zum Auftreten und den Auswirkungen globaler bewaffneter Gewalt durchführt.

Fast stündlich wird irgendwo auf der Welt eine Person durch Landminen getötet oder verletzt – vor allem Kinder. Die Meldungen kommen aus 48 Ländern, vor allem im Nahen Osten, Südostasien und Afrika. Hinzu kommt aktuell auch die Ukraine, wo sich seit Kriegsbeginn Tausende Minen, Sprengfallen und nicht explodierte Munition angesammelt haben, zuletzt in der Region um Cherson nach dem Rückzug russischer Truppen.

Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Nach Schätzungen von Experten liegen weltweit unvorstellbare 100 Millionen scharfe Landminen in der Erde. Neben der Verletzungs- und Todesgefahr für die Bevölkerung verhindern diese Altlasten auch, dass sich vom Krieg beeinträchtigte Regionen wieder erholen, etwa Landwirtschaft betreiben können.

Gefährliche Aufräumarbeiten

Bislang werden Minen meist mit Metalldetektoren und Minenräummaschinen gesucht. Das ist für die Minensucher gefährlich und dauert lange. Drohnen, die mithilfe von Radarsensoren Minen aufspüren, könnten das ändern. Ein Forschungsteam um Christian Waldschmidt, Leiter des Instituts für Mikrowellentechnik der Universität Ulm, entwickelt solche Systeme. Die Radarwellen liefern ein dreidimensionales Bild des Untergrunds, auf dem die Ingenieure genau sehen können, wo sich die Minen befinden.

Der Wiederaufbau der Ukraine kann wegen der explosiven Kriegsüberreste nicht stattfinden. Hansjörg Eberle, Fondation Suisse de déminage, Genf

Auf einem Versuchsfeld nahe Ulm verbuddeln die Wissenschaftler Minenattrappen, die die gleiche Geometrie und die gleichen Materialeigenschaften wie echte Antipersonenminen haben, in verschiedenen Böden. „Die verschiedenen Felder mit den unterschiedlichen Böden haben wir deshalb angelegt, da natürlich auch die Minen in den verschiedenen Kriegsgebieten in unterschiedlichen Böden liegen“, erklärt Waldschmidt.

„Landminen sind eine ganz perfide Waffe“, sagt Hansjörg Eberle von der Genfer Stiftung FSD (Fondation Suisse de déminage), die eng mit der Universität Ulm zusammenarbeitet. Minen sollen Soldaten vor allem verletzen und nicht töten. „Ein verletzter Soldat stellt nämlich für die Logistik der Kriegsführung ein viel größeres Problem dar als ein getöteter Soldat“, sagt Eberle. „Das Schlimmste aber ist, dass diese Minen nach Beendigung der Kämpfe dann liegen bleiben und die dort ansässigen Zivilisten verletzen und manchmal sogar töten.“ In rund 60 Ländern der Welt warten Menschen darauf, dass jemand die heimtückischen Waffen beseitigt.

Minenräumarbeiten in der Region Cherson. © IMAGO/UKRINFORM / Foto: IMAGO/Nina Liashonok

Bevor Spezialisten die Minen entschärfen können, müssen die gefährlichen Gebiete erst untersucht werden. Dazu gehört die Befragung der lokalen Bevölkerung, der Behörden und von Militärvertretern sowie die Begehung vor Ort durch ein „Erhebungsteam“. Das kann unter Umständen Monate dauern. „Unsere Drohnen können diesen nicht-technischen Erhebungsprozess erheblich beschleunigen, weil sie große Flächen in kurzer Zeit überfliegen können,“ sagt Waldschmidt. Außerdem machen die Drohnen die Erhebung für die Minensucher weniger gefährlich, als wenn sie beim Ausfindigmachen potenziell verseuchter Gebiete über Straßen fahren und auf Feldern laufen müssen, wo im Zweifel Minen oder Munition explodieren können.

Die Testflüge über die Ulmer Versuchsfelder zeigten jedenfalls vielversprechende Ergebnisse: Auf den Radarbildern, die von den Drohnen gesendet werden, sind die verbuddelten Minendummys als blaue Flecken zu erkennen. „Da die ersten Radarbilder schwierig zu interpretieren sind, müssen sie am Rechner von einem Experten in ein einfaches Minenlagebild umgewandelt werden, das die Minenräumer und Entschärfer für ihre Arbeit benutzen können,“ erklärt Waldschmidt.

Spezielle Radarsensoren entwickelt

Möglich sind solche genauen Bilder, weil die Ulmer Wissenschaftler einen speziellen Radarsensor für Drohnen entwickelt haben. Das Prinzip: Über die Sendeantennen werden elektromagnetische Wellen abgeschickt. Aufgrund der sehr geringen Frequenz können die Wellen in alle Bodenarten eindringen und werden dort von den Minen zurückgeworfen. Dieses reflektierte Signal empfängt der Radarsensor und wertet es aus.

Häufig ist es aber auch so, dass kein Signal aufgefangen wird und die überflogene Gegend minenfrei ist. Das ist gerade in der Praxis ein wichtiges Signal. „Ich habe bei meinem letzten Besuch im Irak gesehen, dass es dort immer noch Zehntausende von intern im Land Vertriebenen gibt“, sagt Eberle. „Diese Leute möchten in ihre Dörfer, die aber womöglich immer noch vermint sind.“ Wenn die Drohnen signalisieren, dass keine Gefahr besteht, „dann könnten die Leute gefahrlos in ihre Dörfer zurück“.

Die Drohnen erkennen auch Stolperdrähte und improvisierte Sprengfallen

Ganz ähnlich sei die Situation in der Ukraine. „Dort sind schon jetzt nicht nur Hunderte von Dörfern und Städten zerstört, sondern der Wiederaufbau kann wegen der explosiven Kriegsüberreste nicht stattfinden“, sagt Eberle. Etwa 20 Prozent der Landwirtschaftsflächen der Ukraine seien derzeit nicht nutzbar, weil sie zunächst auf eventuelle Minen durchsucht werden müssen. „Auch da kann ein Drohneneinsatz sicherlich helfen.“

Doch nicht nur Minen sind eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung. Auch Stolperdrähte, meist dünne Metalldrähte für improvisierte selbst gebaute Minen, sind hoch gefährlich. Sie können bis zu 30 Meter lang sein und lösen bei Berührung Minen oder Sprengfallen aus. Da sie so einfach und mit geringem finanziellem Aufwand zu bauen sind, nehmen diese sogenannten „Improvised Explosive Devices“ (IED) weltweit immer mehr zu. „Es ist für uns sehr wichtig, dass die Drohnen auch die verlegten Drähte und die daran angeschlossenen hoch gefährlichen selbst gebauten Sprengfallen identifizieren können“, sagt Eberle. „Davon gibt es immer mehr, weil sie so einfach herzustellen sind“, aus handelsüblichen Materialien wie Dünger, Chemikalien und Batterien oder Druckplatten aus Fahrzeugaltteilen als Auslösemechanismus.

Auch Lawinenopfer könnten die Drohnen mithilfe des Radars aufspüren helfen. © Elvira Eberhardt/Universität Ulm

Sowohl bei den Minen wie auch bei den selbst gebauten Sprengfallen und Stolperfallen gilt: Sind die Objekte erst einmal identifiziert, können die Fachkräfte vor Ort mit der Entschärfung beginnen. Dafür muss das Gebiet sicherheitshalber immer noch von menschlichen Minenräumern mit Metalldetektoren abgesucht werden. Manchmal benutzen die Minenräumer auch große Minenräummaschinen, um den Boden bei dichtem Bewuchs für eine Untersuchung mit dem Metalldetektor freizumachen. Zur Qualitätskontrolle kommen am Ende häufig auch Hunde zum Einsatz. „Wenn sich unser Verfahren über die Jahre in der Praxis bewährt, wollen wir unsere Radarbilder auch für die praktische Minenräumung zur Verfügung stellen“, sagt Waldschmidt. Die Minenräumer müssten dann nur noch das Radarbild studieren, um die Minen aufspüren und entschärfen zu können.

Erste Tests, unter anderem bei der Bundeswehr, haben die Radardrohnen bereits bestanden. Nächstes Jahr wollen die Ulmer Wissenschaftler zusammen mit der FSD-Stiftung die ersten Tests auf Minenfeldern im Irak und in der Ukraine absolvieren.

Doch es sind noch ganz andere Einsätze der Technik möglich. Der Radar kann etwa auch durch Schnee schauen und könnte helfen, Lawinenopfer zu finden. „Außerdem haben wir dieses Jahr ein neues Projekt gestartet, bei dem Drohnen, die im Schwarm fliegen, Daten für die Klimaforschung erheben“, sagt Waldschmidt. Damit ließen sich Daten über Feuchte, Vegetation und Bodenbeschaffenheit im großen Maßstab erzeugen, die dann in die Simulationsmodelle der Klimaforscher einfließen könnten.

