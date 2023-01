Besseres Betreuungsverhältnis erwartet Zahl der Hochschullehrenden in Deutschland steigt im Vergleich zum Vorjahr

Die Zahl der Universitätsprofessorinnen und -professoren in Deutschland hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Nach einem am Montag in Bonn veröffentlichten Bericht der Zeitschrift „Forschung & Lehre“ lehrten 28.596 Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen, darunter 1.704 Juniorprofessorinnen und -professoren.

Insgesamt gab es damit 472 Hochschullehrerinnen und -lehrer mehr als im Jahr 2020. Die Zeitschrift beruft sich auf Auswertungen des Statistischen Bundesamtes.

Die Zahl der Studierenden ist gegenüber 2020 um 26.703 gesunken. An Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen studieren mithin zurzeit 1,79 Millionen Menschen.

Damit hat sich das Betreuungsverhältnis im Durchschnitt leicht auf 1 zu 63 pro Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer verbessert. 2020 waren es 65 Studierende, 2010 allerdings nur 60 Studierende pro Hochschullehrerin oder Hochschullehrer.

Die beste Betreuungsrelation haben Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit 43 Studierenden pro Hochschullehrer. Das Schlusslicht bleibt NRW mit 85 Studierenden pro Hochschullehrer. (KNA)

