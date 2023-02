Tagesspiegel Plus Exklusiv Das Gesundheitsinstitut, das in der Pandemie still blieb : „Spahn und Lauterbach haben uns nicht geantwortet“

Als Institution für Qualität und Wirtschaftlichkeit wäre das IQWiG gerade in der Pandemie wichtig gewesen. Doch die Politik habe kaum Interesse gezeigt, beklagt der scheidende Chef Jürgen Windeler.