Designierte WMO-Chefin zum Klimawandel „Wir können uns den Luxus nicht leisten, frustriert zu sein“

Frau Saulo, die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hält es für immer wahrscheinlicher, dass wir die 1,5-Grad-Marke, die im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde, schon in den kommenden fünf Jahren überschreiten. Welchen Einfluss hat Ihre Organisation, wenn es darum geht, den Klimawandel aufzuhalten?

Das Maßgebliche, was sie tun kann, besteht darin, kontinuierlich verlässliche Informationen darüber zu liefern, was gerade mit dem Klima geschieht. Wir haben das in den letzten Wochen eindrücklich gesehen, vor allem mit dem Sommer auf der Nordhalbkugel, wo in mehreren europäischen Ländern und im Norden Afrikas Temperaturrekorde gebrochen wurden, dazu die Brände in Kanada und die Überschwemmungen in China. Alle meteorologischen Dienste weltweit erheben Daten zu Wetterereignissen, da ist es naheliegend, sie auszutauschen und global zu nutzen. Dafür ist die WMO verantwortlich.