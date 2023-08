Die EU als Abwehrgemeinschaft Wie Rechtsextreme sich Europa vorstellen

Für viele Rechtsextremisten der Gegenwart ist die Europäische Union eines ihrer zentralen Feindbilder. So ist es kaum überraschend, dass der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke der Union jüngst beim AfD-Europaparteitag den Untergang wünschte. „Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann“, erklärte Höcke in einer viel diskutierten Rede. Aufschlussreich ist das Wort vom „wahren Europa“, das in der extremen Rechten eine lange Tradition hat.