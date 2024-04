Die Geburt des modernen Denkens Wie Kant die Philosophie gleich dreimal revolutionierte

Am 22. April 1724 kommt in Königsberg, im heutigen Kaliningrad, der Sohn eines Sattler- und Riemermeisters zur Welt. Fast 80 Jahre später stirbt er ebendort – unverheiratet und ohne Ostpreußen je verlassen zu haben. In der Zeit dazwischen entwickelt er ein Denksystem, das eine ganze Welt aus den Angeln hebt. Heute gibt es eine Philosophie vor und eine Philosophie nach Immanuel Kant.