Die Herrschaft der Alten Schreckgespenst oder Realität?

Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut! Die berühmte Parole von „Fridays for Future“ lässt offen, wer genau mit „ihr“ gemeint ist. Nach einer Lesart, die medial besonders gerne aufgegriffen wird, richtet sich die Botschaft der jungen Aktivist:innen direkt an die älteren Generationen: Die Alten hätten die Klimakrise verursacht und würden nun mit einer „Nach uns die Sintflut“-Mentalität notwendige Maßnahmen blockieren, während die Jungen, die am längsten mit den Folgen leben müssten, über wenig Entscheidungsmacht verfügten.