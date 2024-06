Die Kluft im Wahlverhalten Junge Männer wählen anders als junge Frauen

Der 17-jährige Jonas trägt einen Rollkragenpullover, interessiert sich für Autos und will nach dem Abitur Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Maria ist ebenfalls 17 Jahre alt, ernährt sich schon lange vegetarisch und studiert vermutlich einmal Soziale Arbeit. Beide gehen in die 11. Klasse an einem baden-württembergischen Gymnasium.