Die Komplexität eines Kampfbegriffs Ist Israel ein Apartheidstaat?

Der Begriff Apartheid, niederländisch: Getrenntheit, wird vor allem mit Südafrika seit den 1940er Jahren in Verbindung gebracht. Er bezeichnet die Praxis der rassistisch motivierten Separation von Staatsbürgern ein und desselben Staates. Als sich seit den Vierzigerjahren die niederländischen Siedler (Buren) in Südafrika von der Oberhoheit des British Empire emanzipierten, wurden sie selbst von Bürgern zweiter zu Bürgern erster Klasse, wollten dieses neugewonnene Privileg aber nicht mit der indigenen schwarzen Bevölkerung teilen. Die Folge war eine rechtlich (über Heiratsverbote) verankerte rassistische Segregation, die erst 1994 abgeschafft wurde.

Die Apartheid ähnelte der Rassentrennung in den USA, mit einem entscheidenden Unterschied: Behielten geborene Schwarze in den USA formal das volle Bürgerrecht (was sich in dem Euphemismus „separate but equal“ ausdrückte), versuchte die Regierung Südafrikas, das 1961 von Großbritannien unabhängig wurde, die Schwarzen Bevölkerungsteile in Territorien mit eigener Hoheit, Bantustans, abzudrängen: Wer Bürger eines solchen Bantustans wurde, verlor die südafrikanische Staatsbürgerschaft. Faktisch waren die Bantustans aber von dem „weißen“ Überstaat abhängig.

Konstantin Sakkas wurde 1982 in Berlin geboren und studierte Rechtswissenschaften, Philosophie und Geschichte. Seit seinem Magisterabschluss 2009 arbeitet er als Journalist und Autor für zahlreiche Medien und publiziert auch wissenschaftlich.

Angesichts dessen verabschiedeten die Vereinten Nationen 1973 die „Internationale Konvention über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid“. Sie inkriminiert Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und definiert sie in sechs Tatbeständen, die mit dem Zweck verwirkt worden sein müssen, „die Herrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere rassische Gruppe zu errichten und aufrechtzuhalten und diese systematisch zu unterdrücken“: von der „Verweigerung des Rechts auf Leben und Freiheit gegenüber einem oder mehreren Angehörigen einer rassischen Gruppe“ bis hin zur „Verfolgung von Organisationen und Personen durch den Entzug von Grundrechten und -freiheiten wegen ihres Wiederstands gegen die Apartheid“.