Die Spur des Aluminiums Wie Deutschlands Rohstoffgier den Amazonas-Regenwald gefährdet

Für viele Produkte, die in Europa konsumiert werden, vernichten Unternehmen wertvollen Regenwald in Brasilien: Die Folgen von Palmöl-Plantagen und Soja-Anbau sind bekannt. Doch auch Rohstoffe der Automobilindustrie haben im Amazonas-Regenwald ihren Ursprung. So wird etwa Bauxit im Amazonas abgebaut und landet als Aluminium über lange Lieferketten bei mindestens einem deutschen Hersteller. Die Vorwürfe wiegen schwer: Der größten Bauxit-Mine Brasiliens wird Umweltverschmutzung und Landaneignung nachgesagt; eine Raffinerie, die das Erz verarbeitet, soll Tausende von Menschen krank gemacht haben.