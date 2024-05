Ergebnisse sind „erschreckend“ Was Rassismus und Armut miteinander zu tun haben

Diskriminierung hat viele hässliche Gesichter. Doch rassistische Erfahrungen können nicht nur zu psychischem Leid führen, sondern auch die Existenz der Betroffenen gefährden. Denn Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, haben in Deutschland ein vielfach höheres Risiko, von Armut betroffen zu sein, als Deutsche ohne Migrationshintergrund. Das zumindest legt eine neue Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismonitors (NaDiRa) nahe.

Bisherige Studien haben vor allem untersucht, wie sich der Migrationshintergrund einer Person auf das Armutsrisiko auswirke, sagte Studienleiterin Zerrin Salikutluk bei der Vorstellung der Ergebnisse im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DiZEM). „Ein Migrationshintergrund ist aber nicht gleichzusetzen mit der Erfahrung rassistischer Diskriminierung“, sagte Salikutluk.

Die Sozialwissenschaftlerin Saliktuluk wollte deshalb gemeinsam mit ihrer Kollegin Klara Podkowik erfahren, zu welcher sozialen Gruppe sich die Teilnehmenden selbst zuordnen: etwa schwarz, asiatisch, muslimisch, mit oder ohne Migrationshintergrund. Außerdem sei das Haushaltseinkommen und eine Reihe an sozio-demografischen Daten abgefragt worden. „So kann das Ausmaß, die Ursache und die Konsequenzen von Diskriminierung und Rassismus erfasst werden“, sagte Salikutluk.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Ansatz des NaDiRa beleuchte zum ersten Mal einen blinden Fleck in der Erforschung von Armut und Reichtum, betonte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DiW), der nicht an der Studie beteiligt gewesen ist. „Armut hat eine bisher nicht erfasste Komponente. Und die ist Rassismus“, sagte der Ungleichheitsforscher. Die Ergebnisse der Studie seien „erschreckend“. Rund 13.000 Menschen, die in Deutschland leben, wurden für die Studie befragt.

Armut hat eine bisher nicht erfasste Komponente. Und die ist Rassismus. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institut für Wirschaftsforschung (DIW)

Wer ist armutsgefährdet in Deutschland? Als von Armut gefährdet gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Für Alleinlebende lag der Betrag 2021 bei 1145 Euro pro Monat bei einem mittleren Einkommen von 1908 Euro, schreibt das Statistische Bundesamt. Ein Haushalt von zwei Erwachsenen mit zwei Kindern unter 14 Jahren ist dann armutsgefährdet, wenn das gemeinsame Einkommen weniger als 2405 Euro pro Monat beträgt. In Deutschland waren 2022 knapp 15 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet.

Rassismus erhöht das Armutsrisiko

Die Studie zeigt drastische Unterschiede in der Armutsgefährdung für von Rassismus betroffenen Menschen. „Schwarze, asiatische und muslimische Menschen sind in Deutschland einer massiv höheren Armutsgefährdung ausgesetzt als Deutsche ohne Migrationshintergrund“, schreiben die beiden Autorinnen. Besonders betroffen sind demnach muslimische Männer. Ihre Armutsgefährdung ist rund viermal höher als bei Deutschen ohne Migrationshintergrund.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein weiteres Ergebnis: Eine Erwerbstätigkeit und ein hoher Bildungsabschluss senken zwar das Risiko, von Armut betroffen zu sein. Doch in beiden Fällen identifiziert die Studie auch hier Unterschiede. Sowohl bei Schwarzen Frauen, als auch bei muslimischen und asiatischen Männern liegt die Wahrscheinlichkeit, trotz Erwerbstätigkeit und hohem Bildungsabschluss von Armut betroffen zu sein, etwa viermal höher als bei Männern und Frauen ohne Rassismuserfahrung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wie interpretiere ich die Ergebnisse der Studie? Woher kommen die Daten? Grundlage des NaDiRa ist eine repräsentative Umfrage, die im Auftrag des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DiZEM) zwischen Januar und März 2022 durchgeführt wurde. Die Studie basiert auf einer sogenannten logistischen Regression. Bei diesem Verfahren sind die Autorinnen in der Lage, für viele wichtige Faktoren zu kontrollieren. Dadurch werden die Ergebnisse der Studie besonders aussagekräftig. Die Autorinnen des NaDiRa kontrollierten für die Variablen Alter, Familien- und Bildungsstand sowie den Umstand, ob die befragte Person in West- oder Ostdeutschland wohnt. Konkret heißt das: Durch die Kontrollvariablen werden nur Menschen miteinander verglichen, welche sich sehr ähnlich sind. Also beispielsweise verheiratete Männer aus Westdeutschland in ihren Dreißigern, die einen höheren Bildungsabschluss haben. So kann sichergestellt werden, dass die Armutsgefährdung auf die Variable zurückzuführen ist, welche die beiden Personen dann doch unterscheidet - in diesem Fall die Selbst- oder Fremdzuschreibung zu einer rassistisch markierten Gruppe.

Allerdings hat die Studie auch Einschränkungen. So wurden nur Personen zwischen 18 und 70 Jahren befragt. Außerdem wurde nicht abgefragt, ob Studienteilnehmer ihr verfügbares Haushaltseinkommen nach oder vor dem möglichen Erhalt von Transferleistungen angegeben hatten.

Berichte der Bundesregierung analysieren nicht Rassismus

Für Fratzscher vom DIW stellt der Bericht ein zentrales Versprechen infrage. „Unser Gesellschaftsvertrag betont, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben.“ Die Studie zeige, dass dies nur für bestimmte Gruppen zutreffe.

Um die Datenlage weiter zu verbessern, plädieren die Forscherinnen für eine „rassismuskritische Linse“ in den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung. Eine Unterscheidung nach Einwanderungsgeschichte sei nicht ausreichend. Dem schließt sich auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) an. Doch die Planung des aktuellen Berichts sei bereits abgeschlossen: „Rassistische Diskriminierung im engeren Sinne wird nicht behandelt.“