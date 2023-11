Fehlbildungen durch Duogynon? Lauterbach und das verdächtige Hormonpräparat

Vierzehn Jahre lang hat André Sommer um ein Gespräch im Bundesgesundheitsministerium gebeten, so beharrlich wie vergeblich: Minister kamen und gingen, für den mutmaßlich vom Arzneimittel Duogynon Geschädigten aber fand keiner Zeit oder Interesse.

Doch Mitte Oktober empfing erstmals ein Bundesgesundheitsminister den Sprecher des „Netzwerks Duogynon“. Als Gründer der Betroffenenorganisation konnte der bayerische Grundschullehrer Sommer – 1976 geboren, die Harnblase außen am Bauch angewachsen, die Genitalien deformiert – mit Karl Lauterbach (SPD) diskutieren: über die moralische und politische Verantwortung des Staates für das längst nicht mehr existierende, mutmaßlich fruchtschädigende Medikament Duogynon des Berliner Pharmaherstellers Schering, heute ein Teil der Bayer AG.

Ein Treffen, das wohl auch deshalb möglich wurde, weil es inzwischen neue Forschungsergebnisse über den bislang nur vermuteten Zusammenhang zwischen der Einnahme des Hormonpräparats in der frühen Schwangerschaft und den Fehlbildungen bei Neugeborenen gab.

Duogynon wurde ab 1950 Frauen in Deutschland gegeben zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden sowie als hormoneller Schwangerschaftstest (Urintests hatten sich damals noch nicht durchgesetzt). Das Mittel steht im Verdacht, Schuld zu sein an offenen Rücken, Herzfehlern und Hirnschädigungen, verkürzten oder fehlenden Gliedmaßen, deformierten Därmen, Harnblasen, Genitalien und weiteren schweren embryonalen Fehlbildungen, mit denen Hunderte Kinder in den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren geboren wurden.