Fett-Sauger Wie mit Haaren das Meer gerettet werden kann

Im Salon von Emidio Gaudioso im niedersächsischen Bückeburg hängt ein großformatiger Monitor an der Wand. In Dauerschleife läuft dort ein Video. Es zeigt, wie der Friseurmeister Motorenöl in ein Aquarium schüttet. Andächtig tunkt er eine weiße Stoffnudel in die Fettaugen, die auf dem Wasser schwimmen. Rollt sie darüber hinweg, hebt die triefende Nudel wieder heraus. Und siehe da: Das Öl ist weg.

In der Stoffnudel stecken Haare. Haufenweise fallen sie in Gaudiosos Salon an. Elf Friseure und Friseurinnen arbeiten dort, da kommen im Monat vier bis fünf Kilogramm zusammen. Früher entsorgten Gaudioso und seine Mitarbeitenden die Haare im Müll. Heute bewahren sie sie sorgfältig auf. Denn sie wollen damit das Meer retten.

Haare tun, was Haare tun müssen: Sie saugen Fett auf. Jürgen Wiese, Professor im Fachbereich Wasser und Umwelt der Hochschule Magdeburg

Vor zwei Jahren rief Gaudioso zusammen mit dem Unternehmensberater Thomas Keitel das Umweltprojekt „Hair help the oceans“ ins Leben. „Ich liebe Haare und die Natur“, schwärmt Gaudioso, „in dem Projekt kann ich meine beiden Leidenschaften miteinander verbinden“. Die Gründer orientierten sich am französischen Verein „Coiffeurs justes“, den der Friseur Thierry Gras 2015 gründete.

2000 Friseursalons beteiligen sich an der Initiative „Hair help the oceans“

Die „Coiffeurs justes“, die „Fairen Friseure“, stellen aus Haaren und orthopädischen Strümpfen Haarfilter her. Sie kommen bereits weltweit zum Einsatz, meist im Maschinenraum von Motorbooten, wo sie herabfallende Öltropfen aufsaugen. Berühmt wurden die Barrieren aus menschlichem Haar und Stroh, die Bewohnerinnen und Bewohner von Mauritius 2020 nach dem Vorbild der „Coiffeurs justes“ anfertigten. Sie stoppten damit eine Ölpest, nachdem ein japanischer Tanker vor der Küste des Inselstaates auf ein Riff lief und zerbrach.

In Deutschland gibt es 83.000 Friseursalons. Fast 2000 beteiligen sich bereits an Gaudiosos Initiative, sammeln abgeschnittene Locken, Strähnen, Spitzen. Pro Geschäftstag zahlen sie einen Euro an „Hair help the oceans“. Dafür lässt das Start-up die Haare bei ihnen abholen. Ein riesiger Kartonberg stapelt sich bereits in Bückeburg.

Winzige Röhren

Mit Freunden und Familienmitgliedern tüftelt der Friseur an langen und kurzen Haarschläuchen, Haarmatten und einem Haargranulat, mit dem Öllachen von Asphaltstraßen aufgesaugt werden könnten. Demnächst möchte er Mitarbeitende einstellen, erzählt er stolz. Er arbeitet auch mit einem Maschinenbauer zusammen, der eine Maschine zum Füllen der Schläuche entworfen hat. „Haare gibt es überall auf der Welt“, sagt er, „und überall könnten sie Flüsse, Seen und Meere säubern.“ Von Motorenöl ebenso wie von Sonnenmilch.

Friseursalon von Emidio Gaudioso im niedersächsischen BückeburgCredit: Jana Ehrhardt-Joswig © Jana Ehrhardt-Joswig

„Haare tun, was Haare tun müssen: Sie saugen Fett auf“, sagt Jürgen Wiese, Professor im Fachbereich Wasser und Umwelt der Hochschule Magdeburg. Ein Haar ist eine winzige Röhre. Ihre äußere Schicht, die Cuticula, setzt sich aus vielen einzelnen Schuppen zusammen, die sich überlappen. Dank dieser porösen Oberfläche und den darunter wirkenden Kapillarkräften können Haare Öl aufsaugen wie ein Schwamm. In einem Wasser-Öl-Gemisch schlucken sie eher Öl als Wasser, weil Wassermoleküle sich gegenseitig anziehen und Ölmoleküle abstoßen. „Ein Kilogramm Haare nimmt bis zu acht Liter Öl auf“, sagt Gaudioso.

Nur als Baustein, nicht als alleiniges Mittel

Jürgen Wiese ist da vorsichtiger: Das hänge ab von der Struktur der Haare und der Zusammensetzung des Öls: „Mit Maschinenöl funktioniert das besser als mit Sonnencreme.“ Der Abwasserexperte hat aber herausgefunden, dass sich auch winzige Plastikpartikel in Haaren verfangen. Am besten eignen sich dafür die filzigen Haarmatten aus Gaudiosos Manufaktur. „Das sind aber alles noch Vorversuche“, betont Wiese.

Die Haarfilter könnten sich gut dafür eignen, Regenwasser zu reinigen. Oder auch, um Ölkatastrophen einzudämmen – „allerdings nur als Baustein eines komplexen Systems, nicht als alleiniges Mittel.“ Es müsse auch noch untersucht werden, was passiert, wenn gefärbtes Haar längere Zeit im Wasser liege. „Es ist anzunehmen, dass dann Haarfarbe abgegeben wird“, glaubt Wiese.

Emidio Gaudioso bekümmert das nicht. „So schlimm wie eine Ölpest kann ein bisschen Haarfarbe nicht sein“, ist er überzeugt. Zurzeit experimentiert er mit Weinkorken, die er zerbröselt und mit in die Haarschläuche einfüllt. So bleiben sie ohne Hilfe von Plastikschwimmern an der Wasseroberfläche. „Wenn wir so eine tolle nachwachsende Ressource zur Verfügung haben, dann sollten wir sie auch nutzen.“