Gefährliche Virus-Variante im Kongo Ausbreitung über Afrika hinaus zu befürchten

Aus der Satellitenperspektive erscheint die Region Südkivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRC) als intakter, smaragdgrüner Urwald. Zoomt man heran, werden ockerfarbene Flecken sichtbar, die den Regenwald fingerförmig ausfransen.

Bei noch näherem Hinschauen bekommt das Ocker Strukturen: Dutzende von Kratern sind mit lehmfarbenen Wasser gefüllt, aufgestaute Flussarme haben eine giftgrüne Farbe, und verstreut liegende Schotterhaufen wirken wie überdimensionierte Ameisenhügel. Was von oben einer Krebsgeschwulst ähnelt, die sich in den Regenwald frisst, ist eine der zahllosen illegalen Goldminen im Gebiet von Kamituga südlich des Kivusees.

Nicht zu sehen aus der Distanz ist, dass hier bereits eine Epidemie ihren Anfang genommen hat. Dass an diesem Ort Viren grassieren, die sich bereits in die zentralafrikanischen Nachbarländer ausbreiten konnten und, Experten zufolge, womöglich auch weltweite Kreise ziehen könnten.

Die Gefahr ist real. Joachim Richter, Professor für Tropenmedizin an der Charité

Auf den ersten Blick ist in den Minen davon nichts zu sehen: Frauen tragen Kies aus tiefen Löchern. Kinder schleppen Körbe randvoll mit Erde an Wasserbecken, in denen goldstaubhaltiger Kies mit hochgiftigem Zyanid versetzt wird. Das Rattern der Pumpenmotoren übertönt jedes Gespräch.

Geschlafen und gekocht wird unter Planen, die an vier Pfosten aufgespannt sind und nicht den geringsten Schutz gegen Staub und Moskitos bieten. Malaria und Durchfallerkrankungen sind an der Tagesordnung. Schachteln mit Antibiotika zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten stehen im Minenladen neben kongolesischem Bier und sind frei verkäuflich.

In den Goldminen in Südkivu in der Demokratischen Republik Kongo kursiert eine neue Variante von Mpox-Viren. © imago images/Hans Lucas

Mitte Oktober 2023 potenziert sich das alltägliche Elend, der elende Alltag plötzlich. Bei einer der Minenarbeiterinnen diagnostizieren die Ärzte des Distrikt-Krankenhauses von Kamituga „Affenpocken“, inzwischen offiziell „Mpox“ genannt (siehe Infokasten).

Hermann Feldmeier ist Arzt für Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie und Tropenmedizin. Er lehrt und forscht an der Charité Universitätsmedizin Berlin.

Binnen einer Woche werden weitere zehn Patientinnen stationär aufgenommen, allesamt aus der Mine. Bis Ende April 2024 erhöht sich die Zahl der labordiagnostisch nachgewiesenen Fälle von Mpox auf 250.

Doch sehr wahrscheinlich gibt es viel mehr Infizierte, denn vor nichts fürchten sich die Minenarbeiterinnen mehr als vor der Diagnose Mpox. Denn das bedeutet, das Waschen des goldhaltigen Sandes abbrechen zu müssen und die Lebensgrundlage für sich und ihre Familie zu verlieren.

Monkeypox? Affenpocken? Mpox? Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im November 2022 vorgeschlagen, die Bezeichnung Affenpocken nicht mehr zu verwenden, da diese „diskriminierend“ sei. Die internationale Behörde in Genf schlägt vor, nur noch den Begriff „Mpox“ zu verwenden.

Obwohl nicht alle Fälle erfasst sind, zeigen die Zählungen der Gesundheitsbehörde der Demokratischen Republik Kongo, dass seit Oktober 2023 in Kamituga ununterbrochen neue Fälle von Mpox aufgetreten sind. Keine der bislang ergriffenen Maßnahmen konnte die Übertragung von des Orthopoxvirus simiae virus (MPXV) in den Goldminen unterbrechen.

Neue Variante in Menschen entstanden

Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass es sich um eine neue, gefährlichere Mpox-Variante handelt, nicht um die bereits bekannte „Clade 2b“, die sich seit Mai 2022 weltweit ausbreiten konnte, bislang zu 87.000 registrierten Infektionen (3800 davon in Deutschland) und 112 Todesfällen führte und auch weiter kursiert, mit laut WHO 446 Fällen allein im März.

Ein Symptom einer Mpox-Erkrankung sind Hautläsionen, die bei der neuen Virusvariante auch häufig in der Genitalregion vorkommen. © picture alliance/dpa/CDC/Brian W.J. Mahy

Der neue Stamm „Clade 1b“ muss, jüngsten Erbgut-Untersuchungen vor allem kongolesischer Infektiologen und Virologen des „Mpox Forschungskonsortiums“ zufolge, etwa Mitte September 2023 entstanden sein, kurz bevor die Viren bei der Minenarbeiterin in Kamituga entdeckt wurden. Clade 1b unterscheidet sich von den weltweit verbreiteten Clade 2b-Mpox-Viren durch mehrere Mutationen: Sie ermöglichen es dem Erreger, der Abwehrreaktion der menschlichen Zellen, bestimmten antiviralen Enzymen (APOBEC3), zu entgehen.

Die Art der Mutationen könnte darauf hindeuten, dass die neue Virusvariante in menschlichen Zellen entstanden ist. Demnach hätte sie sich während der Übertragung von Mensch zu Mensch entwickelt und wäre eher nicht auf ein erneutes Überspringen der Mpox-Viren von Affen oder Nagetieren zurückzuführen.

In der Demokratischen Republik Kongo kursierten schon zuvor Clade-1-Mpox-Viren, die als zehnfach so tödlich wie Clade-2-Viren galten, vor allem für Kinder unter fünf Jahren. Die neuen Clade-1b-Erreger unterscheiden sich zwar deutlich, aber die Expertengruppe befürchtet, dass sie aggressiver als die bereits weltweit verbreiteten Clade-2b-Viren sind. 59 Prozent der Patienten entwickeln hohes Fieber, die Hälfte hat schmerzhafte Lymphdrüsenschwellungen, ein Fünftel klagte über Halsschmerzen, Husten und Gliederschmerzen, Bindehautentzündung sowie Geschwüre an der Mundschleimhaut und im Genitalbereich.

Übertragungsweg Sex

Frauen und weibliche Jugendliche sind von der neuen Virusvariante mit 42 Prozent, respektive 25 Prozent, überproportional häufig betroffen, vermutlich, weil sie beim Kochen und Schlafen häufig engen Körperkontakt haben. So können Erreger von den schmerzhaften, virusbedingten Hautläsionen Infizierter übertragen werden oder auch durch Viruspartikel, die beim Atmen und Sprechen ausgestoßen werden.

Zeit der Zoonosen Der erste im Kongo beobachtete Fall einer Mpox-Infektion bei einem Menschen wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO auf 1970 datiert. Bis Mitte der 1990er Jahre wurden jedoch nur vereinzelt Mpox-Erkrankungen registriert. Meist ließen sich die Fälle auf eine Zoonose, also ein Überspringen des Virus nach Kontakt mit Kleinaffen oder Nagetieren zurückführen, die erjagt und gehäutet worden waren. Allerdings zeigten bevölkerungsweite Tests, bei denen Antikörper gegen Mpox bestimmt wurden, bei rund einem Prozent der Bevölkerung der Demokratischen Republik Kongo (DRC) eine durchgemachte Infektion an. Zwischen August 1996 und Mitte 1997 breitete sich Mpox zum ersten Mal in Form einer Epidemie aus, 350 Menschen erkrankten im Osten der DRC. Epidemiologische Untersuchungen zeigten, dass die Übertragung der Viren im Wesentlichen von Mensch zu Mensch erfolgte. Auffallend war sowohl die hohe Infektionsrate (22 von 1000 Einwohnern) als auch die hohe Todesfallrate (3,7 Prozent).

Die kongolesischen Wissenschaftler vermuten allerdings, dass die neue Variante weniger durch Haut-zu-Haut-Kontakt als vielmehr beim Sex übertragen wird. Dafür spricht, dass Clade 1b offenbar besonders häufig (in 85 Prozent der Fälle) Hautläsionen im Genitalbereich verursacht und sich 29 Prozent der Patientinnen der Untersuchung zufolge als „Sexarbeiterinnen“ bezeichneten.

Die sexuelle Übertragung macht das Ganze noch alarmierender. Jean Kaseya, Leiter des CDC Afrika

Clade 1b habe pandemisches Potenzial und müsse eingedämmt werden. „Die sexuelle Übertragung macht das Ganze noch alarmierender“, sagte Jean Kaseya, Leiter des CDC Afrika, dem Fachblatt „Science“. „Wir brauchen eine koordinierte Reaktion.“

Mpox-Viren können nur im Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden. Welche Farbe (hier orange koloriert) sie haben, falls überhaupt, lässt sich mit dieser Methode grundsätzlich nicht bestimmen. © picture alliance/dpa/Planet Pix via ZUMA Press Wire

In Anbetracht der Lage haben die Gesundheitsminister von zwölf afrikanischen Ländern in einer Dringlichkeitssitzung in Kinshasa bereits im April ein Kommuniqué verabschiedet, in dem vor unkontrollierbaren Sekundärausbrüchen gewarnt wird, die mittelfristig die Gesundheit von Hunderttausenden Menschen in Zentral- und Ostafrika bedrohen.

„Die Gefahr ist real“, sagte Joachim Richter, Tropenmediziner an der Charité, dem Tagesspiegel. „Die meisten Minenarbeiterinnen stammen aus dem benachbarten Burundi oder aus Ruanda und pendeln regelmäßig zwischen ihren Heimatdörfern und den Minen hin und her.“ Aus Ruanda und Burundi könnte das mutierte Virus durch Touristen auf andere Kontinente verschleppt werden, warnt Richter.

Eingeschränkte Therapie- und Impfoptionen

Sollte das passieren, wären die Therapiemöglichkeiten auch in den industrialisierten Ländern eingeschränkt. Zwar gibt es Hemmstoffe wie das Virostatikum Tecovirimat, zur Behandlung diverser Pockenviren entwickelt und im Januar 2022 von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für die Behandlung der Mpox zugelassen. Aussagefähige Studien zur Wirksamkeit der Substanz, die den Aufbau der Virushüllen stört, gibt es bislang allerdings nicht.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die WHO, das Medikament nur bei Patienten einzusetzen, die sowohl mit Mpox als auch mit dem Aids-Virus HIV infiziert sind und daher ein besonders geschwächtes Immunsystem haben. Ob die DRC und die angrenzenden Länder überhaupt kurzfristig mit ausreichenden Mengen von DRC versorgt werden könnten, ist offen.

Mehr Optionen gibt es bei Impfstoffen, derzeit gäbe es drei: „OrthopoxVac“, „LC16m8“ und „Modified Vaccinia Ankara – Bavarian Nordic“ (MVA-BN; als „Imvanex“ im Handel) wurden vor Jahrzehnten entwickelt, um die Pocken auszurotten. Die WHO hat die Vakzine zwar seit 2022 für die Impfung gegen Mpox zertifiziert, begrenzt ihre Impfempfehlung aber auf Personen, die mit einer sicher an Mpox erkrankten Person Haut-zu-Haut- oder sexuellen Kontakt hatten (Postexpositionsprophylaxe). Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts hingegen empfiehlt den MVA-BN-Impfstoff auch anderen Personengruppen.

Von Massenimpfungen zur Ausbruchsbekämpfung rät die WHO allerdings ausdrücklich ab. Praktikabel wäre das ohnehin nicht. Mit 50.000 Einheiten wäre die Zahl der in der Demokratischen Republik Kongo zur Verfügung stehenden Impfdosen zu gering ist, um ein Ausbruchsgeschehen wie das in Kamituga wirkungsvoll eindämmen zu können.