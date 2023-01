Genfluss Rückkehrer über die Beringstraße

Vor 7500 Jahren lebten in der Altai-Sayan-Region in Asien Menschen, die Vorfahren aus zwei unterschiedlichen Gruppen hatten, die während der letzten Eiszeit in Sibirien lebten. Die genetischen Daten deuten auch darauf hin, dass es in den letzten 5000 Jahren mehrere Phasen von Genfluss von Nordamerika nach Nordostasien gab, berichten die Forschenden um Cosimo Posth von der Universität Tübingen im Fachjournal „Current Biology“.

Spuren des Genflusses reichten bis Kamtschatka und ins zentrale Sibirien. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Bevölkerung in ganz Nordasien vor etwa 10.000 Jahren weitgehend vernetzt war, sagen die Forschenden.

Sie haben Überreste von zehn Menschen untersucht, die vor bis zu 7500 Jahren in der Region in den heutigen Ländern Russland, China, Mongolei und Kasachstan lebten. Sie konnten die Erbsubstanz DNA aus den Knochen isolieren und die Genome der Menschen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysieren. Die genetischen Eigenschaften der Menschen aus der Region zu dieser Zeit waren bislang weitgehend unbekannt. „Die Altai-Jäger und -Sammler haben zu vielen zur gleichen Zeit lebenden und späteren Populationen in ganz Nordasien beigetragen“, sagt Posth. Dies zeige, wie groß die Mobilität dieser Gruppe war.

Einer der untersuchten Menschen, der zur Zeit der Altai-Jäger und -Sammler lebte, wies ein völlig anderes genetisches Profil auf, das auf genetische Verwandtschaft mit Populationen im russischen Fernen Osten schließen lässt. Seine Überreste wurden in einer Höhle mit reichen Grabbeigaben gefunden, die eine religiöse Tracht und Gegenständen enthielt, die die Forschenden als Hinweise auf Schamanismus deuten. Menschen mit sehr unterschiedlichen genetischen Profilen und Hintergründen hätten zur selben Zeit in derselben Region gelebt. (pei)

Zur Startseite