Große Fragen, kluge Köpfe Welche Technologie kann den Klimawandel stoppen, Herr Dinh?

In diesem Jahr haben wir in Kanada, wo ich seit 15 Jahren lebe, die schlimmste Waldbrandsaison aller Zeiten erlebt. Mehr als 15 Millionen Hektar sind in Flammen aufgegangen. Auf der anderen Seite des Planeten, in Vietnam, wo ich herkomme, sind Überschwemmungen eine häufige Katastrophe. Tausende von Häusern werden jedes Jahr zerstört. Der Klimawandel hat sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit dieser katastrophalen Ereignisse überall auf der Welt erhöht.