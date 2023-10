Gut gebrüllt Röhrende Hirsche in und um Berlin bestaunen

Der Herbst und die kälteren Tage bedeuten für die Hirsche den Beginn ihrer „Love Parade“: Die Brunft – also die Paarungszeit der Hirsche – ist im Moment in den Wäldern und Wiesen um Berlin in vollem Gange. Im September und Oktober finden sich die Tiere zum Paradieren und Kämpfen auf Weideflächen ein. Der Imposanteste darf die Weibchen begatten. Der Soundtrack zu diesem Naturschauspiel ist eine Mischung aus dem Muhen einer Kuh und dem Brüllen eines Löwen.