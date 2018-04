Der deutsche Physik-Nobelpreisträger Peter Grünberg ist tot. Der Wissenschaftler starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 78 Jahren. Das teilte das Forschungszentrum Jülich am Montag mit.

Grundlagenforschung, die die Entwicklung von Festplatten voranbrachte

Grünberg erhielt den Nobelpreis 2007 gemeinsam mit dem Franzosen Albert Fert für die Entdeckung des Riesenmagnetowiderstands (GMR), die ihm 1988 gelang. Die auf diesem Effekt beruhenden Anwendungen führten zu einem Durchbruch in der modernen Informationstechnologie. Die Speicherkapazität von Festplatten ließ sich dadurch deutlich erhöhen.

Die Nachricht mache "alle am Forschungszentrum Jülich sehr traurig", so der Vorstandsvorsitzende der Institution, Wolfgang Marquardt. Mit Grünberg verliere man "einen herausragenden Wissenschaftler, der auf dem Gebiet der Festkörperforschung weltweit Maßstäbe gesetzt" habe.

Grünberg wurde 1937 in Pilsen im heutigen Tschechien geboren. Er studierte in Frankfurt am Main Physik und wurde in Köln habilitiert. Seit 1972 arbeitete er am Forschungszentrum Jülich.

Nach ihm benanntes Institut

Das dortige Institut für Festkörperforschung und Teile des Instituts für Bio- und Nanosysteme wurden 2011 zusammengelegt und in Peter Grünberg Institut (PGI) umbenannt. Grünberg erhielt neben der Auszeichnung aus Stockholm zahlreiche weitere Preise, etwa den Japan-Preis und das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern.

(AFP/rif)