Kaum erforscht, von vielen getragen Was man über Periodenunterwäsche wissen sollte

Es war mal einfacher, weil es nicht so viel Auswahl gab. Es ist gar nicht so lange her, da gab es nur Binden und Tampons. Doch die Zeiten haben sich geändert. Neben Wegwerfartikeln wächst das Sortiment wiederverwendbarer Alternativen.

Die neuste Erfindung sind Periodenunterhosen – Schlüpfer mit integrierter waschbarer Einlage. Das Textil saugt das Blut auf, nach dem Waschen ist die Unterwäsche wieder tragebereit. Aber wie nachhaltig und gesund sind die Produkte wirklich?