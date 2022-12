Kinder dreier Eltern Experimente an der menschlichen Keimbahn

Die Inszenierung des Fortschritts begann mit zwei Affenbabys. Mit großen schwarzen Augen schauten sie, eingewickelt in ein weißes Handtuch in die Kamera. „Mito“ und „Tracker“ nannte der Klon- und Stammzellexperte Shoukhrat Mitalipov vom National Primate Research Center Oregon die Zwillinge. Das Besondere der beiden in Mitalipovs Labor entstandenen Rhesusaffen: Sie tragen nicht nur die Gene von Vater und Mutter, sondern einer weiteren, zweiten „Mutter“.

Zweck der Prozedur ist es, Frauen zu helfen, deren Eizellen defekte Mitochondrien enthalten, die Energielieferanten aller Zellen. Dabei wird das Plasma der Eizelle, das die defekten Mitochondrien enthält ausgetauscht gegen das Eizellplasma einer gesunden Spenderin.

Um das zu erreichen, wird meist der Zellkern einer befruchteten Eizelle entnommen und in die zuvor entkernte Eizelle der gesunden Spenderin gesetzt. Die Kern-DNA stammt damit von Vater und Mutter Nr. 1. Aber auch Mitochondrien enthalten ein wenig DNA. Und diese insgesamt 37 Gene stammen bei derart neukonstruierten Embryonen von der Spenderfrau – die damit zumindest teilweise zur genetischen „Mutter“ des Babys wird.

Bei den Rhesusaffenzwillingen „Mito“ und „Tracker“ hat der Ersatz genetisch defekter Mitochondrien durch gesunde erstmals funktioniert. © Nature

Seit 2015 erlaubt Großbritannien diesen Eingriff beim Menschen, wenn bei der Mutter eine mitochondrial vererbte Krankheit vorliegt. Auch Australien hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen. Im Oktober trat ein entsprechendes Gesetz in Kraft, dass das Verfahren im Rahmen von klinischen Studien erlaubt. Das deutsche Embryonenschutzgesetz verbietet den Einsatz der Mitochondrienersatztherapie (MRT).

Allerdings gibt es im nahen Ausland einige Reproduktionskliniken, die MRT schon seit einiger Zeit anbieten. Allerdings zu einem ganz anderen Zweck: Frauen ab 35 eine bessere Chance auf eigenen Nachwuchs zu bieten. Dass Mitochondrien im Laufe der Jahrzehnte altern und Fehler in ihrem Erbgut anhäufen, trägt dazu bei, dass die Fruchtbarkeit mit dem Alter abnimmt. Ersetzt man die Mitochondrien in der Eizelle mit denen einer jüngeren Frau, kann einer älteren noch zu einem Kind verholfen werden: einem „Drei-Eltern-Kind“.

Kern- und Mitochondrien-DNA müssen zueinander passen, man kann nicht einfach folgenlos das Erbmaterial von einem der beiden auswechseln. Klaus Reinhardt, Technische Universität Dresden

Eine ukrainische Klinik für künstliche Befruchtungen (IVF) wirbt offensiv für die Mitochondrienersatztherapie auf Kinderwunschmessen und in sozialen Medien. Und trifft den Nerv der Kundschaft. Diese ist überwiegend älter und möchte fast immer ein leibliches, also genetisch verwandtes Kind. Wobei die Verwandtschaft am Kerngenom festgemacht wird.

Defekte in Mitochondrien-Genen können 400, teils schwere Erkrankungen auslösen

Tatsächlich fällt die Drei-Elternschaft in einem gewöhnlichen DNA-Test nicht weiter auf, sehr wohl aber in einem Test auf mitochondriales Erbgut. Da die Klinik viel Kundschaft aus Westeuropa hat und dort alle drei Tage ein IVF-Kind für aus Deutschland stammende Eltern entsteht, kann man annehmen, dass darunter auch Kinder sind, die bei ihrer Zeugung eine MRT durchlaufen haben. Damit gäbe es auch in Deutschland eine Reihe von Drei-Eltern-Kindern. Mindestens sieben lebend geborene Drei-Eltern-Kinder will allein der ukrainische Arzt Valley Zukin bis Ende 2018 ermöglicht haben, schreibt er in einer Veröffentlichung.

Mitochondrien gelten als die „Kraftwerke der Zellen“, in denen der Blutzucker veratmet wird und energiereiche Substanzen wie ATP (Adenosintriphospah) entstehen. Ungefähr 100.000 dieser Kraftwerke enthält eine Eizelle; in jedem einzelnen Mitochondrium befinden sich je 37 Gene. Diese seien „nicht so wichtig“ , verglichen mit den 25.500 Genen im Zellkern, schrieb Mitalipov anlässlich seiner Affenexperimente und warb damit für die Mitochondrienersatztherapie als Option auf ein gesundes Kind für Mütter mit mitochondrialer Erbkrankheit.

Allerdings können Defekte in dem „nicht so wichtigen“ Erbmaterial schwerwiegende Krankheiten verursachen. Mehr als 400 mitochondriale Erbleiden sind bekannt. Sie brechen oft erst im Erwachsenenalter aus und betreffen den Energiestoffwechsel. Je nach Typ führen sie zur Erblindung, manchmal auch zur Schwerhörigkeit oder Muskelschwäche.

„Es ist schon in sich unlogisch zu behaupten, die Mitochondriengene wären vernachlässigbar“, sagt Klaus Reinhardt, Zoologe an der Technischen Universität Dresden. „Dann würden sie ja keine schlimmen Krankheiten verursachen.“ Reinhardt erforscht die Funktion von Mitochondrien in Tieren. „Ohne Mitochondrien existiert kein Leben. Deshalb heißt es neuerdings: Sie sind der CEO der Zelle!“

Nicht jeder Mensch mit einem Gendefekt in den Mitochondrien erkrankt. Im Gegenteil: Obwohl solche Erbdefekte weit verbreitet sind – eine unter 200 Personen ist betroffen – erkrankt nur 1 unter 5000 bis 10.000 Menschen. Das bedeutet, dass 49 von 50 Personen zwar defektes Mitochondrienerbgut in sich tragen, aber nie krank werden.

Bei Tieren ändert der Mitochondrienaustausch Aussehen, Anatomie und Gesundheit

Reinhardt vermutet, dass das Kern-Erbgut in diesen Fällen Defizite ausgleicht. Denn Mitochondrien und Zellkern stehen in einem regen Austausch. Die Mitochondrien liefern Nährstoffe, damit der Zellkern arbeiten kann. Und der Zellkern spendiert Substanzen zur Erneuerung der Kraftwerke. „Diese Kommunikation ist der Schlüssel für Krankheit und Gesundheit“, sagt Eric Schon von der Universität Columbia in New York, der seit Jahrzehnten die Funktionen der Mitochondrien erforscht.

Sharon Saarinen aus Detroit ließ 2001 ihre Eizellen mit Eizellplasma junger Frauen aufbessern. Mit Erfolg. Alana Saarinen (rechts) ist heute 21 und eines der ersten „Drei-Eltern-Kinder“ in den USA. © Sascha Karberg

Weil die Passung von Kern-DNA und Mitochondrien-DNA so bedeutsam ist, könne man nicht einfach folgenlos das Erbmaterial von einem der beiden auswechseln, meint Reinhardt. Beide haben sich in der Evolution aneinander angepasst. Wird die Passung getrennt, könnte die Gesundheit der Nachkommen leiden, warnt Reinhardt. Tatsächlich fallen nach einem Austausch der Mitochondrien in verschiedenen Tieren, von der Fruchtfliege bis zum Fadenwurm, Anomalien auf, belegen 116 Studien. Vor allem beeinflusst der Mitochondrienersatz, anders als oft behauptet, das Aussehen und die Anatomie der Nachkommen.

1 von 130 Drei-Eltern-Kinder könnten gesundheitliche Nachteile haben

Hinzu kamen in den Tierstudien vereinzelt gesundheitliche Nachteile: Etliche der so gezeugten Embryonen sterben schon in frühen Entwicklungsstadien ab. Diejenigen, die es bis zur Geburt schaffen, leben mitunter kürzer oder wachsen langsamer. Andere sind weniger fruchtbar.

Konservativ geschätzt könne etwa 1 von 130 gezeugten Drei-Eltern-Sprösslingen solche offensichtlichen Gesundheitsnachteile mitbekommen, schreibt Reinhardt 2018 im Journal Human Reproduction Update. „Wichtig ist auch, dass die Auswirkungen des Mitochondrienaustauschs genauso gravierend sein können wie die der ursprünglichen mitochondrialen Erkrankung.“ Besonders stark betroffen seien männliche Nachkommen.

Der Evolutionsgenetiker Adam Eyre-Walker von der Sussex-University sieht trotz dieser Befunde keine Risiken für Drei-Eltern-Kinder: „Letztlich machen Neukombinationen beider Genome nichts, sonst müssten doch Paare, die aus unterschiedlichen und sehr entfernten Weltregionen kommen, Kinder mit mehr Krankheiten gebären.“ Die Kern-DNA des Vaters habe ja höchstwahrscheinlich noch nie Berührung mit der Mitochondrien-DNA dieser mütterlichen Linie gehabt.

Studien fehlen

Aber Daten zur MRT am Menschen liegen bis heute nicht vor. In Großbritannien wurden bis Ende 2021 26 Lizenzen an Eltern vergeben, die einen Mitochondrientransfer beantragt hatten, wie aus einer Anfrage aus dem britischen Parlament hervorgeht. Lebendgeburten sind aber nicht berichtet. Veröffentlichungen fehlen auch sieben Jahre nach Genehmigung der Methode. Verantwortliche Ärzte hüllen sich auf Anfrage in Schweigen. Und Reproduktionskliniken in Ländern wie Griechenland oder der Ukraine, die Mitochondrienersatztherapie anbieten, um zahlende Kundschaft zu gewinnen, beobachten den so gezeugten Nachwuchs nicht, schon gar nicht in aufwändigen klinischen Studien.

Gezeigt werden konnte lediglich, dass Eizellen, deren Kern- und Mitochondrien-DNA von verschiedenen Müttern stammte, sich nicht so häufig zum unauffälligen Embryo entwickelt wie ohne Mitochondrienaustausch. Die Hälfte der Embryonen wies Anomalien auf, berichtet Mitalipov in einer Veröffentlichung von 2013. Das sei unerwartet und so an den Affen nicht beobachtet worden. Für andere wie Klaus Reinhardt ist es dagegen keine Überraschung: Denn nur bei optimaler Passung von Kern- und Mitochondrien-DNA sind die besten Entwicklungschancen zu erwarten.

Die Rückkehr der defekten Mitochondrien

In der Folge verbraucht die Mitochondrienersatztherapie in den Kliniken viele Eizellen. Das könnte auch ein Grund sein, weshalb in Großbritannien kein Kind nach Mitochondrienersatztherapie geboren wurde. In anderen Ländern sind die Rahmenbedingungen dagegen schlicht andere: In der Ukraine etwa spenden viele Frauen aus finanzieller Not Eizellen und erhalten dafür etwas Geld. „Die Effizienz der MRT ist gering und verknappt die Eizellen weiter, an denen es ohnehin schon mangelt“, gibt Robert Sparrow, Philosoph und Ethiker an der Monash Universität, zu bedenken.

Zwei Techniken künstlicher Befruchtung – Maternaler Spindeltransfer © Tagesspiegel/Rita Böttcher / Rita Boettcher

Ein anderes Problem ist, dass ungewollt immer eine kleine Menge an Mitochondrien der Kernspenderin mitübertragen wird. Und weil deren Mitochondrien ideal an das Kerngenom angepasst sind, kann es im Laufe des Heranwachsens und über die Generationen zu einer allmählichen Verdrängung der gespendeten Mitochondrien kommen. Die mitochondriale Krankheit würde dann auf einmal doch ausbrechen – trotz Mitochondrienersatztherapie.

Zwei Techniken künstlicher Befruchtung-Maternaler Spindeltransfer © Tagesspiegel/Rita Böttcher / Rita Boettcher

Ein Eingriff in die Keimbahn des Menschen

Der Entwicklungsbiologe Dieter Egli von der Columbia Universität konnte diesen genetischen Rückfall eindrucksvoll an Stammzellen beobachten und 2016 im Journal Cell Stem Cell dokumentieren. Die Verdrängung erfolgte auch, wenn das unbeabsichtigt mitübertragene Mitochondrienmaterial unter der Nachweisgrenze lag.

Die Frage, wie viele via MRT gezeugte Kinder aufgrund dieser Verdrängung später im Laufe ihres Lebens doch erkranken, ist offen. Reinhardt erwähnt eine chinesische Arbeit, die ihm zur Begutachtung vorgelegen habe. Darin wurde ein Kind wegen einer mitochondrialen Erkrankung der Mutter, die zur Schwerhörigkeit führte, mittels Mitochondrienersatztherapie gezeugt. Im Laufe der Zeit gewann die mutierte Mitochondrien-DNA aber wieder die Oberhand. Die Studie wurde laut Reinhardt nie veröffentlicht.

„Treiber der Entwicklung ist der starre Wunsch vieler Menschen auf ein Kind mit derselben Kern-DNA. Ob es gesund ist, ist weniger wichtig“, bedauert Sparrow. Paare müssten wenigstens darüber aufgeklärt werden, findet er, dass es sich bei der 3-Eltern-Methode um eine experimentelle Therapie mit unbekannten Auswirkungen handele. Das manipulierte Genom geben Mädchen im Übrigen später an ihren Nachwuchs weiter. Es handelt sich um einen Eingriff in die Keimbahn, der besonders sorgfältig erwogen werden muss.

Von Mito und Tracker ließ Mitalipov noch einmal hören, als sie drei Jahre alt waren: Ihre Statur in diesem kindlichen Stadium sei normal. Aber mittlerweile müssen die Drei-Eltern-Affen über 13 Jahre alt und damit erwachsen sein. Erst dann kommen Mitochondriendefekte zum Tragen. Doch nach den beiden Nature-Publikationen, die ihrem Erfinder viel Ruhm einbrachten, wurde es still um sie.

Zur Startseite