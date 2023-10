Klein, aber belastend Wie vermeide ich Mikroplastik?

Seit Mitte Oktober greift in der EU ein Verbot für gezielt hergestelltes Mikroplastik. Glitzer und Kosmetika mit Mikroperlen sind bereits verboten. Geschätzte 145.000 Tonnen beabsichtigt hergestelltes Mikroplastik gelangen in der EU jedes Jahr in den Handel. Als bedeutsamste Quelle schätzt die Europäische Kommission Kunstrasenplätze ein. Mikroplastik auf solchen Grünflächen wird mit einer Übergangsfrist von acht Jahren verboten.