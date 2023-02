Klima- und Artenschutz in der Quere Wenn Windräder die Fledermaus gefährden

Die Natur schützen und den CO2-Ausstoß reduzieren: Zwei wichtige Ziele, die mithilfe von Bundesgesetzen erreicht werden sollen. Doch trotz der detaillierten Paragrafen im Bundesnaturschutz- und Bundesimmissionsschutzgesetz sind manche Tiere gefährdet: So etwa der Große Abendsegler, der – rostbraun und mausgroß – in anmutigen Bögen durch die Dämmerung Berlins wie Brandenburgs zieht. Denn je größer der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix ist, desto mehr zeigt sich das Dilemma, dass Windräder der Tier- und Pflanzenwelt schaden, die sie bewahren helfen sollen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden