Kriechtierischer Schutz vor Parasiten Der Drache als Schäferhund

Die Larven bestimmter in Australien vorkommender Schmeißfliegen fressen tiefe Wunden in Schafe. Oft verenden Tiere an den Verletzungen. Vermindert wird das Risiko dafür von heimischen Riesenechsen, wie Forscher im Fachjournal „Ecology and Evolution“ herleiten. Die Warane fressen demnach Aas, auf dem sich dadurch weniger Schmeißfliegen vermehren können, die später wiederum Eier auch auf Schafe legen würden.