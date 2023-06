Lausitz Science Park  Wie die Wissenschaft zum Herz von Cottbus werden soll

Auf die Luftaufnahme vom alten Militärflugplatz, die Doreen Mohaupt an die Wand ihres Büros wirft, ist ein dicker, gezackter Kreis gemalt. Alles, was sich darin befindet, ist praktisch der wertvollste Boden der Stadt Cottbus. Man habe dieses Bild mit den darin liegenden Grundstücken bewusst nicht an die Öffentlichkeit gegeben, sagt Mohaupt, um der Bodenspekulation nicht Tür und Tor zu öffnen. Wertsteigerungen, wie sie hier zu erwarten sind, sind für Cottbus eine ganz neue Erfahrung. „Viele Investoren wie auch Institute und Forschungseinrichtungen, die bei uns nachfragen, wollen in die Nähe des Hauptcampus“, sagt Mohaupt.

Der Campus der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg grenzt von Süden her direkt an das Gelände im dicken Kreis, das als „Lausitz Science Park“ weit über die Stadt hinaus bekannt werden soll. 420 Hektar groß ist das Gelände im Nordwesten von Cottbus. Auf dem Teil davon, der zum alten Flugplatz gehört, vertrocknet das Gras zwischen einer Handvoll alter Flugzeughallen. Entstehen soll hier eine Wissensstadt rund um Institute, Labore und forschungsnahe Unternehmen.

Mohaupt ist 47 und leitet seit 2019 den Fachbereich Stadtentwicklung. Mit dem Lausitz Science Park hat sie ein Langzeit-Vorhaben, um das sie viele Stadtplaner beneiden dürften. Aus einem Gelände, das weitgehend aus Wiese besteht, soll ein pulsierendes Zentrum werden. In einer Metropole wie Berlin wäre das wohl ein weiterer Stadtteil. Für ein Oberzentrum der Größenordnung Cottbus hat ein Areal mit Wohnungen für mehr als 6000 Menschen, mit einer neuen Tram-Linie und Tausenden von Jobs das Zeug, das Leben in der Stadt ganz neu zu sortieren.

Jobmotoren heißen Fraunhofer und DLR

Der Lausitz Science Park ist das wichtigste innerstädtische Entwicklungsprojekt in Cottbus und der ganzen ehemaligen Kohleregion. Von 10.000 Arbeitsplätzen war die Rede, als Stadt, Land und BTU das Projekt im Frühjahr 2022 präsentierten.

Es ist einer der angekündigten Superlative, die im brandenburgischen Strukturwandel Usus geworden sind, wo neue Arbeitsplätze stets in Tausendern gemessen werden. Falls die gewünschten Menschen tatsächlich kommen, wäre die Ehre als Großstadt wiederhergestellt. Die verlor Cottbus vor einem halben Jahrzehnt, als die Einwohnerzahl unter die 100.000er-Marke sank.

Die Kraft, neues Wachstum hervorzubringen, wurde in der alten Industriestadt Cottbus bisher selbstredend der Industrie zugesprochen. Man suchte nach Kompensation für die 30.000 verschwundenen Jobs der Textilindustrie, von der so gut wie nichts geblieben ist, und für die doppelt so vielen Arbeitsplätze in der Braunkohle, deren einstige Inhaber längst weggezogen sind oder andere Arbeit gefunden haben. Ohne eine starke Industrie habe Cottbus nichts zu erwarten als endlosen Schwund, so die gängige Annahme. Deshalb setzte die Stadtpolitik alles daran, neue Fabriken zu bekommen.

Mit Kohleausstieg und Strukturwandel hat sich der Fokus geändert. Nun ist es die Wissenschaft, die den Wiederaufstieg der Stadt anführen soll. Dafür hat der Bund ein knappes Dutzend Institute in Cottbus angesiedelt. Die Jobmotoren von morgen heißen Fraunhofer, Helmholtz und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Für eine alte Industriestadt erfordert das auch eine neue Selbstdarstellung. Die hat ihren sichtbarsten Ausdruck im Lausitz Science Park.

Schulen und Kitas für 6000 neue Einwohner

Für all das gibt es ein Vorbild namens Adlershof. Der ehemalige Kasernen- und Fernsehstandort der DDR hat sich entwickelt zu einer Wissensstadt mit 1200 Unternehmen und 22.000 Beschäftigten. Adlershof schafft es schon längst nicht mehr, alle Grundstücksbewerber unterzubringen.

Was hier keinen Platz findet, kann in Cottbus heimisch werden, so kalkuliert Brandenburgs Landesregierung. In Adlershof haben sich die Grundstückspreise seit Anfang der 1990er Jahre von 50 Euro pro Quadratmeter zu 2500 Euro entwickelt. Das ist das 20-fache von mittlerer Lage in Cottbus. Von einer Verbindung sollen beide Standorte profitieren. Adlershof wird entlastet – Cottbus steigt unter den deutschen Hochschulstädten ein paar Etagen auf.

Bevor die Preise steigen, gilt es nun, für alles Nötige zu sorgen. Für die erwarteten 6000 Einwohner muss die Stadtverwaltung eine Grundschule, eine weiterführende Schule und vier Kitas planen. Straßen, Schienen und Platz für Restaurants und Geschäfte müssen her. Mit einer solchen Dichte an Leben hat der Science Park hat gute Chancen, das neue Stadtzentrum zu werden – während sich im alten, keine drei Kilometer entfernt, die Ladenlokale leeren. Das größte davon ist Galeria Kaufhof, das die Stadt verlässt.

Industrie hat bisher nicht geklappt

Alles auf Forschung, das ist in Cottbus nicht das Ergebnis kollektiver Einsicht in die Zukunftsfähigkeit technologienaher Arbeitsbereiche. Es hat eben nicht anders geklappt. Auch dafür steht der alte Militärflugplatz. Zehn Jahre lang boten Land und Stadt das Areal unter dem Namen Technologie- und Innovationspark vergeblich für Investoren feil.

In Cottbus entsteht ein neues Werk für die schwere Instandhaltung der ICE-4er-Flotte der Deutschen Bahn. Im Januar 2024 soll bereits der erste ICE nach Cottbus rollen, um gewartet zu werden. © imago/Rainer Weisflog

Doch namhafte Ansiedlungen, wie sie Grünheide mit Tesla bekam, blieben aus. Selbst die Kleinstadt Guben an der polnischen Grenze läuft Cottbus als Industriestandort den Rang ab. Dort haben sich zuletzt zwei Batteriehersteller eingekauft.

Auf Cottbus setzt bisher nur die Bahn

Auf Cottbus, die Metropole der Lausitz, setzt allein die Bahn. Das Staatsunternehmen konnte von Bund und Land praktisch nach Cottbus beordert werden, um dort mit einem neuen ICE-Instandhaltungswerk seinen Beitrag zum Strukturwandel zu leisten. Die Werkshalle, die sich neben dem Hauptbahnhof erhebt, ist zwar gigantisch.

Aber das wahre Wachstum liegt in Dienstleistung und Forschung. Um die 500 Jobs in Bundesbehörden bringt der Strukturwandel in die Stadt – von der Knappschaft bis zum Bundesamt für Strahlenschutz. Der Gewinnersektor indes ist die Wissenschaft. Die soll im Sciencepark Stück für Stück wachsen, während die Bahnhalle schon lange da ist und als Monument des gelingenden Wandels die Gemüter in der Stadt beruhigt. Auch das ist politisches Kalkül.

Innovationen von Berlin bis in die Lausitz Cottbus ist Teil einer Innovationsachse Berlin-Lausitz. Von Berlin-Adlershof über Wildau und Lübben sollen sich Institute und Coworking Spaces für Akademiker aneinanderreihen. Der Endpunkt ist der Lausitz Science Park im Norden von Cottbus. Dafür soll der Zentralcampus der BTU mit einer Brache namens Stadtfeld und einem bisher kaum besiedelten Industriegebiet verbunden werden.

Der Traum von der nächsten Gigafabrik ist nicht gestorben

Neben den neuen Forschungseinrichtungen, die hier Platz finden, bietet das Areal auch noch Platz für 200 kleine und mittelständische Unternehmen. Diese sollen möglichst wissenschaftsnah arbeiten – am besten, sie werden gleich von den Forschern selbst gegründet. Zwar hat die landeseigene Wirtschaftsförderung Brandenburg das größte verfügbare Revitalisierungsareal im Land noch immer für Investoren im Angebot. Allerdings strebt man dort ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investition und Forschung an.

Am besten gründen Forscherinnen und Forscher Unternehmen gleich selbst. Im Bild ein bereits bestehendes Zellbiologie-Projekt der BTU, dessen Ergebnisse ebenfalls in einem Start-Up verwerte werden sollen. © imago/Rainer Weisflog

„Wenn wir es Investoren anbieten, die eine Produktionsstätte errichten wollen, dann gerne im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung“, teilt die Wirtschaftsförderung auf Anfrage mit. Auch die Verlinkung von Produktion und Testing biete sich auf dem Gelände an, heißt es. In dem Land, in dem Elon Musk landete, ist der Traum von der nächsten Gigafabrik noch nicht gestorben.

Doch Doreen Mohaupt macht klar: Was laut ist und viel LKW-Verkehr bringt, ist im Science Park nicht vorgesehen. Das weiß umzeichnete Gelände an ihrer Bürowand gehört zurzeit noch mehreren Eigentümern. Der größte Teil gehört der Stadt, eine alte Kaserne wird von der städtischen Wirtschaftsförderung EGC angeboten. In eine alten Kabelhalle soll das Center for Hybrid Electric Systems (Chesco) einziehen.

30 Jahre Reinbuttern ist eingepreist

Wer sich diese Flächen sichert, wird für die Zukunft der Stadt entscheidender als die Frage, ob das Tagebauloch namens Ostsee jemals voll wird. Und ist deshalb auch ein Politikum. Als Oberbürgermeister Tobias Schick kürzlich die Neuordnung seiner Dezernate verkündete, war die bedeutendste Änderung, den Dezernenten für Stadtentwicklung zu versetzen, weg von den Planungen für den Science Park. Dessen Entwicklung ist nun Chefsache im Rathaus.

Was nicht heißt, dass es schnell gehen wird. Jeder Wissenschaftspark hat Anlaufzeiten. Doreen Mohaupt rechnet mit Jahrzehnten, bis der Science Park gefüllt ist. Adlershof hat 30 Jahre gebraucht. „Bis dahin werden viele sagen: Da wird nur reingebuttert und es tut sich nichts. Damit müssen wir umgehen.“ Die Risiken sind viele in so langer Zeit.

Wenn wir das nicht wagen, verpassen wir eine große Chance. Doreen Mohaupt, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung in Cottbus

Während andere ähnliche Parks auf der Strecke blieben, boomt Adlershof nicht zuletzt dank der Humboldt-Universität, die sich dort engagiert. Ein gleichwertiges Zugpferd hat der Lausitz Science Park nicht. Es sei denn, die BTU Cottbus-Senftenberg legt in den nächsten Jahren eine rasante Entwicklung hin.

Die BTU, unter deren Federführung der Science Park läuft, spricht von einer „Innovationslandschaft mit internationaler Strahlkraft“, die im Cottbuser Norden entstehen soll. Immerhin hat die Cottbuser Universität einen hohen Anteil an ausländischen Studierenden, vor allem in den Ingenieurs-Studiengängen. Doch mit insgesamt 7000 Studierenden ist die Uni zu klein, um die Magnetwirkung zu entfalten, die ihr im Strukturwandel zugedacht ist. Wenn es nicht gelingt, die Einschreibezahlen zu erhöhen, können die Ambitionen von Cottbus und der Lausitz scheitern.

Das ist das wahrscheinlich größte Risiko für den Lausitz Science Park. Stadtplanerin Mohaupt sieht es gelassen. Was wäre schließlich die Alternative zum Großprojekt Wissenschaftsstadt? „Wenn wir das nicht wagen, verpassen wir eine große Chance“, sagt Mohaupt. Dann überließe man das Gelände im Norden von Cottbus weiterhin Fuchs und Hase.

