Macht und Machenschaften der KI „Technologien dürfen gesellschaftliche Konflikte nicht verschärfen“

Prof. Dr. Christof Weinhardt ist Professor für Wirtschaftsinformatik am KIT und Direktor am FZI. Er leitet am KIT die Forschungsgruppe „Information and Market Engineering“ im IISM und forscht zu interdisziplinären Themen der Plattformökonomie und zu Adaptiven Systemen mit Anwendungen unter anderem in der Energiewirtschaft, der Digitalen Demokratie und Online Partizipation.