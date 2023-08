Mehr Klima-Lösungen statt Horror-Szenarien „Wir müssen unsere Anstrenungen verdreifachen“

Der britische Physiker Jim Skea ist Ende Juli in Nairobi zum neuen Vorsitzenden des Weltklimarates gewählt worden. Der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist eine UN-Institution, der 195 Staaten angehören, und für die tausende Wissenschaftlerinnen und Forscher in mehrjährigen Berichts-Zyklen als Autorinnen und Gutachter den aktuellen Wissensstand zur Klimalage zusammenfassen.