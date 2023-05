Mission Shenzhou-16 China schickt erstmals einen Zivilisten in den Weltraum

China will als Teil einer bemannten Mission zur Raumstation Tiangong erstmals in der Geschichte des Landes einen Zivilisten in den Weltraum senden.

Professor Gui Haichao von der Universität für Luft- und Raumfahrt Peking werde hauptsächlich für die Handhabung der weltraumwissenschaftlichen, experimentellen Ladung sein, sagte Sprecher Lin Xiqiang von Chinas Agentur für bemannte Raumfahrt am Montag. Der Start der Mission vom chinesischen Weltraumbahnhof Jiuquan in der Gobi-Wüste ist für Dienstag, 9.31 Uhr (3.31 Uhr MESZ) geplant.

Bisher waren alle chinesischen Weltraumfahrer Mitglieder der Volksbefreiungsarmee. Guis Universität beschrieb den Professor als Sprössling einer „herkömmlichen Familie“ aus der westlich gelegenen Provinz Yunnan. Geleitet wird die Mission Shenzhou-16 vom erfahrenen Taikonauten Jing Haipeng, als drittes Besatzungsmitglied wird Ingenieur Zhu Yangzhu an Bord sein.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat Milliarden Dollar in ihr Weltraumprogramm investiert, um zu den führenden Raumfahrtnationen USA und Russland aufzuschließen. China plant den Bau einer Mondbasis und die Nationale Raumfahrtverwaltung hat für 2029 eine bemannte Mondmission angekündigt.

Die Raumstation Tiangong, deren Name „Himmlischer Palast“ bedeutet, ist ein wichtiger Bestandteil von Chinas ehrgeiziger Raumfahrt-Strategie. Im November hatte das letzte Modul für die Raumstation erfolgreich angedockt. Ihre Masse entspricht mit rund 90 Tonnen etwa einem Viertel der Masse der Internationalen Raumstation ISS, von deren Nutzung China auf Betreiben der USA ausgeschlossen wurde.

Tiangong soll etwa ein Jahrzehnt lang in Betrieb bleiben. China will die Raumstation für zahlreiche Experimente nutzen. (AFP)