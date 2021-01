Nach zahllosen politisch motivierten Entlassungen, Exmatrikulationen und Verhaftungswellen seit 2016 kommen die türkischen Universitäten nicht zur Ruhe. Derzeit protestieren Studierende der renommierten Istanbuler Bogazici-Universität gegen die Ernennung eines neuen Rektors durch Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

Die Studentinnen und Studenten versammelten sich am Montag vor den Toren der Universität und riefen "Wir wollen keinen ernannten Rektor" sowie "Er wird gehen, wir bleiben!". Auf Transparenten war zu lesen: "Not my Rector" oder "Der Rektor sollte gewählt und nicht bestellt werden" (in deutscher Übersetzung).

Der Protest richtete sich gegen den 50-jährigen Melih Bulu, der am Freitag von Erdogan als Leiter der Bogazici-Universität in Istanbul eingesetzt wurde. An den Protesten beteiligten sich insgesamt rund tausend Menschen. Zwei Demonstranten seien von der Polizei am Rande der Proteste in Gewahrsam genommen worden, berichtete eine Unterstützergruppe am Nachmittag über den Kurnachrichtendienst Twitter.

Auf Bildern und Videoaufnahmen ist zu sehen, dass die Sicherheitskräfte Tränengas, Wasserwerfer und Plastikgeschosse einsetzten, um die Demonstration aufzulösen und das Tor des Uni-Campus geschlossen zu halten. Demonstrierende drangen mit bloßen Fäusten auf die Polizeiketten ein, zerrten an Schutzschilden und an Helmen der Polizisten.

Lehrende verteidigen die Wissenschaftsfreiheit

In früheren Jahren wurden die türkischen Hochschulrektoren intern gewählt, aber nach dem Putsch-Versuch von 2016 hatte sich Erdogan den Zugriff auf die Hochschulen gesichert. Bulu gehörte bislang nicht zum Personal der Bogazici-Universität. Er hatte 2015 versucht, mit Hilfe von Erdogans Regierungspartei AKP ein Parlamentsmandat zu erringen.

Konfrontation von Studierenden der Bogazici-Universität mit der Polizei. Foto: Jason Dean/imago images/ZUMA Wire

Es ist das erste Mal seit 1980, dass der Rektor der englischsprachigen Bogazici-Universität nicht von Universitätsangehörigen selbst bestimmt wurde. Der Lehrkörper verabschiedete eine Erklärung, in der die Berufung Bulus als Verletzung der Wissenschaftsfreiheit und Verstoß gegen die demokratischen Werte der Universität verurteilt werden.

AKP-Sprecher: Politische Identität kein Verbrechen

Die Studierenden kritisieren die Nähe Bulus zur AKP und den Schritt, ihn als Rektor einzusetzen, als undemokratisch. Sie fordern das Recht ein, ihren eigenen Rektor zu wählen. AKP-Sprecher Ömer Celik wies die Vorwürfe am Montagabend zurück und sagte, es sei kein Verbrechen, wenn eine Person eine politische Identität habe. Am Mittwoch sollen die Proteste fortgesetzt werden.

Im Jahr 2018 wurden mehrere Studierende der Universität festgenommen, weil sie an einer Demonstration gegen eine türkische Militär-Offensive in Syrien teilgenommen hatten. Erdogan beschimpfte sie als "Verräter" und "Terroristen".

Die Bogazici-Universität blickt auf eine lange Tradition zurück. Sie wurde 1863 unter dem Namen Robert College als erste amerikanische Universität außerhalb der USA gegründet. 1971 wurde sie nach dem Bosporus-Fluss umbenannt, an dem sie im europäischen Teil Istanbuls liegt. (Tsp/AFP/Reuters/dpa)